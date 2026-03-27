Luz verde al contrato para finalizar las 36 viviendas públicas de alquiler asequible en Tamaraceite

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a la empresa Urban2020 SL los trabajos para completar un edificio de 36 viviendas públicas de alquiler asequible en la parcela P15 de Tamaraceite Sur, que acumula múltiples demoras. Con un presupuesto de 4.847.775 euros, el proyecto permitirá finalizar un inmueble cuya estructura ya está ejecutada en un 90%, garantizando así una pronta entrega de estas viviendas para dar respuesta a la creciente demanda de alquiler asequible en la ciudad.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que esta actuación supone "un paso decisivo" para poner a disposición de la ciudadanía las nuevas viviendas en Tamaraceite Sur, una zona clave para el crecimiento residencial de la capital. Roque añadió que el proyecto responde a la necesidad de incrementar el parque público de viviendas, destacando su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad constructiva, y subrayó que el edificio será un referente para las Islas Canarias.

Placas fotovoltaicas y energías renovables

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 14 meses, incorporará diversas medidas sostenibles, como la instalación de placas fotovoltaicas, cubiertas ajardinadas y sistemas de producción de energía renovable para las zonas comunes, lo que permitirá un consumo energético 100% renovable. Este enfoque no solo reducirá la huella de carbono del edificio, sino que mejorará la eficiencia energética, alineándose con el modelo de ciudad más sostenible que promueve el Ayuntamiento.

Además, este edificio será el primero de Canarias en obtener la certificación BREEAM, un reconocimiento internacional que acredita la sostenibilidad ambiental y energética de las edificaciones, teniendo en cuenta también el bienestar de los usuarios.

Financiación

El proyecto está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España con los fondos Next Generation EU, en colaboración con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA).

Este desarrollo no solo optimiza recursos públicos al aprovechar una estructura ya avanzada, sino que también permitirá acelerar la puesta en uso de las viviendas, facilitando el acceso a un hogar digno para numerosas familias de la ciudad.