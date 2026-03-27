Un derrumbamiento por la borrasca Therese mantiene cortada una carretera desde el martes en Las Palmas de Gran Canaria

La borrasca Therese, con sus intensas rachas de viento y descargas de agua, ha dejado numerosos estragos en su paso por las Islas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo que lamentar accidentes de gravedad, pero todavía continúan los trabajos para solventar parte de las 163 incidencias registradas. Una de ellas se sitúa en Lomo La Vizcaína, entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, donde un derrumbamiento ha dejado la carretera cortada desde el pasado martes, afectando a la movilidad de sus residentes.

Mapa de la Carretera de Lomo la Vizcaína.

El presidente de la asociación vecinal El Parral, José Hernández García, cuenta que recientemente pudo hablar con el personal técnico a cargo de esta incidencia, quienes le trasladaron que se está dando prioridad a aquellas situaciones que presentan una urgencia mayor. "Están pendientes de buscar maquinaria especial por lo angosta que es la zona", matiza.

Esta carretera no es el único acceso hay a la zona, por lo que sus residentes no están incomunicados, pero sí implica tener que dar un considerable rodeo. Es el caso de Elvira, una vecina de Pino Santo que ha visto afectado su día a día, teniendo que hacer trayectos mucho más largos.

"Hay que dar mucha vuelta y dando gracias que podemos salir de ahí", relata una vecina de Pino Santo

"Yo no tengo acceso a Pino Santo Bajo, tengo que ir por los Llanos de María Rivera, por la Milagrosa o por Pino Santo Alto", relata Elvira. Tal y como explica, la carretera que sigue cortada desde el martes siempre ha sido su camino más directo para ir a la farmacia, al médico o acceder a otros servicios.

"Hay que dar mucha vuelta y dando gracias que podemos salir de ahí", subraya Elvira, a lo que añade: "Estoy en un lindero y por eso siempre se están pasando la pelota, que si es de Teror, que si es de Santa Brígida, que si es de Las Palmas. Gracias a que tenemos una salida, y espero que no se derrumbe nada más para poder seguir saliendo por ahí, aunque sea lejos".

Media hora de trayecto

Otra vecina afectada es Mari Nieves, quien reside en la zona de Pino Bajo, y asegura que necesita tomar esa carretera tanto para ir a Santa Brígida como a Las Palmas de Gran Canaria. "Tenemos que dar un rodeo por La Milagrosa, San Lorenzo, El Sardo o El Dragonal para poder subir", detalla.

Ya sea para ir al médico o hacer la compra, estos desvíos le suponen "cerca de media hora" adicional a sus rutas habituales. Por lo pronto, todavía desconoce cuándo podrán regresar a la normalidad, ya que los técnicos "necesitan una máquina grande" para retirar todos los restos vegetales arrastrados por la borrasca.