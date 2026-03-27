Domingo de Ramos en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, recorridos y cortes de tráfico en toda la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria celebra este domingo 29 de marzo el Domingo de Ramos con un amplio programa de procesiones distribuidas por distintos barrios de la ciudad, desde Vegueta y Triana hasta La Isleta, el Puerto, el Cono Sur o Tamaraceite. Con motivo de estos actos, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad que implicará cortes de tráfico, desvíos puntuales y restricciones de estacionamiento durante toda la jornada.

El operativo municipal estará activo durante toda la Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 5 de abril, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos y dar respuesta al aumento de la afluencia de público tanto en las calles como en el litoral, coincidiendo con los días festivos y las vacaciones escolares.

La Policía Local regulará el tráfico en función de los recorridos procesionales mediante cortes puntuales de vías y desvíos alternativos, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará su presencia especialmente en zonas de gran concentración de personas como Vegueta y Triana, así como en el resto de barrios donde se celebran actos religiosos.

Este refuerzo contará con una previsión de 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios, y 18 vehículos, incluidos camiones baldeadores, barredoras y maquinaria específica, que actuarán antes y después de cada procesión para garantizar las condiciones de limpieza.

Procesiones del Domingo de Ramos

La jornada del domingo estará marcada por procesiones a lo largo de toda la mañana y la tarde en diferentes puntos del municipio:

En la Vega de San José , la tradicional procesión de La Burrita se celebrará entre las 10:00 y las 11:00 horas, con salida desde la zona norte del templo en la calle Córdoba y recorrido hasta la zona sur.

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, la procesión de Ramos tendrá lugar de recorriendo la Plaza María Suárez y las calles San José Artesano, Lindero y Antonio Pildain y Zapiain hasta el templo. En el barrio del Puerto , la procesión de La Burrita saldrá a las 10:30 desde la iglesia de San Pablo y recorrerá calles como 29 de Abril, Cirilo Moreno, Secretario Artiles, Ruiz de Alda y Presidente Alvear hasta la iglesia de Santa María del Pino.

, la procesión de La Burrita saldrá a las desde la iglesia de San Pablo y recorrerá calles como 29 de Abril, Cirilo Moreno, Secretario Artiles, Ruiz de Alda y Presidente Alvear hasta la iglesia de Santa María del Pino. En La Isleta , la procesión de la Iglesia de la Luz se desarrollará entre las 10:45 y las 13:30 horas , con recorrido por Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz, entre otras vías.

, la procesión de la Iglesia de la Luz se desarrollará entre las , con recorrido por Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz, entre otras vías. En el Cono Sur , la procesión interparroquial entre Hoya de la Plata y Casablanca se celebrará de 11:00 a 12:30 horas , recorriendo el Paseo Blas Cabrera Felipe, Pedro Hidalgo y calles del entorno hasta la parroquia de Los Remedios.

, la procesión interparroquial entre Hoya de la Plata y Casablanca se celebrará de , recorriendo el Paseo Blas Cabrera Felipe, Pedro Hidalgo y calles del entorno hasta la parroquia de Los Remedios. En Triana , una de las procesiones más concurridas, La Burrita, saldrá a las 11:00 horas desde el Parque de San Telmo y recorrerá Mayor de Triana, Perdomo, Pérez Galdós y Buenos Aires, regresando al punto de partida sobre las 14:00 horas.

, una de las procesiones más concurridas, La Burrita, desde el Parque de San Telmo y recorrerá Mayor de Triana, Perdomo, Pérez Galdós y Buenos Aires, regresando al punto de partida sobre las 14:00 horas. En San Lorenzo , la bendición de los olivos se celebrará entre las 11:20 y las 11:40 horas en el entorno de la plaza del barrio.

, la bendición de los olivos se celebrará entre las en el entorno de la plaza del barrio. En Vegueta , la procesión de las Palmas tendrá lugar de 11:45 a 12:15 horas , con salida desde la ermita de los Reyes y recorrido por calles del casco histórico hasta la plaza de Santo Domingo.

, la procesión de las Palmas tendrá lugar de , con salida desde la ermita de los Reyes y recorrido por calles del casco histórico hasta la plaza de Santo Domingo. En San José , la procesión de Ramos se celebrará de 11:45 a 12:30 horas en el entorno del paseo del mismo nombre.

, la procesión de Ramos se celebrará de en el entorno del paseo del mismo nombre. En Fincas Unidas , la procesión del Corazón de María se desarrollará entre las 12:30 y las 13:00 horas en el entorno de Obispo Rabadán.

, la procesión del Corazón de María se desarrollará entre las en el entorno de Obispo Rabadán. En Tamaraceite , la parroquia de San Antonio Abad celebrará su procesión a partir de las 13:00 horas en la plaza del barrio.

, la parroquia de San Antonio Abad celebrará su procesión en la plaza del barrio. Ya por la tarde, Vegueta acogerá uno de los actos principales del día con la procesión del Cristo de la Salud y la Virgen de la Esperanza, que se desarrollará entre las 19:00 y las 00:30 horas. El recorrido discurrirá por el entorno de la plaza de Santo Domingo, las calles García Tello, San Marcos, López Botas, Reyes Católicos, Felipe Massieu Falcón, Plaza del Pilar Nuevo, Casa de Colón y la Catedral, con posterior regreso por distintas vías del casco histórico.

Cortes de tráfico y recomendaciones

La celebración de estas procesiones implicará cortes puntuales de tráfico en función del paso de las comitivas, así como restricciones de estacionamiento en las calles incluidas en los recorridos.

Las zonas que registrarán mayores afecciones serán Vegueta y Triana, especialmente durante la tarde y la noche, así como La Isleta, el Puerto y los barrios del Cono Sur durante la mañana.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas y seguir en todo momento la señalización y las indicaciones de la Policía Local.

Además, coincidiendo con los días festivos, se reforzará la vigilancia en las zonas de playa para garantizar la seguridad y la movilidad ante el previsible aumento de visitantes.

Con este dispositivo, la ciudad se prepara para el inicio de la Semana Santa con una jornada que combinará tradición, alta participación ciudadana y un importante despliegue de servicios municipales para garantizar el desarrollo seguro de los actos.