La gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria: la Intervención municipal hará una auditoría a la empresa concesionaria

La Intervención municipal hará a petición propia una auditoría a Canaricem, la empresa concesionaria de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, explicó durante el pleno que se trata de una petición que hizo el propio órgano a raíz del estudio externo encargado por el propio edil el año pasado. Esta auditoría externa arrojó una serie de irregularidades por parte de la empresa que gestiona los camposantos municipales. El plan anual financiero de control incluye también una auditoría específica a las cuentas de la Sociedad de Promoción.

Spínola indicó que este muestreo será independiente a los cauces que ya tiene en marcha el área que dirige con respecto a Canaricem. El Ayuntamiento encargó el año pasado una auditoría externa a la concesionaria ante las numerosas quejas por el estado en el que se encuentran los camposantos. Tras arrojar sus conclusiones, el edil apuntó que existe la posibilidad de iniciar un expediente sancionador o, incluso, retirarle la concesión a la empresa, la cual deberá estar vigente hasta 2047.

El informe alerta de una alteración en el equilibrio económico de la empresa y una reducción en los costes de personal. También detecta sobrecostes sin justificar y acusa a la concesionaria de manipular sus cuentas. El edil indicó en la comisión de pleno del pasado mes de febrero que han solicitado nueva documentación a Canaricem, con el objetivo de avanzar en la investigación antes de tomar una decisión sobre qué medidas pueden tomar.

Sociedad de Promoción

Por otro lado, el plan financiero de control incluye la valoración de la actividad financiera de los organismos municipales, con especial énfasis en la Sociedad de Promoción. Spínola indicó que el objetivo será verificar el destino de los fondos transferidos a dicha entidad. Esta empresa municipal se encuentra bajo la lupa de la Justicia a raíz de una serie de denuncias interpuestas por el PP tras detectar un agujero económico en sus cuentas en 2024.

El plan financiero, del que Spínola dio cuenta durante en el pleno, incluye también la evaluación de todas las facturas que genera el Ayuntamiento, la obligación de gastos recibidos, la totalidad de los contratos menores, así como la supervisión de las ayudas y subvenciones que recibe el Consistorio. También los ingresos cuya fiscalización ha sido sustituida por toma de razón.