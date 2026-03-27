Las Palmas de Gran Canaria aprueba su presupuesto de 2026 tres meses después

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes en sesión plenaria de manera definitiva el presupuesto de 2026. Las cuentas anuales de la corporación municipal ascienden en esta ocasión a 559 millones de euros con énfasis en materia de vivienda y atención social. El grupo de gobierno rechazó tanto las enmiendas de la oposición como las peticiones realizadas por particulares.

El gobierno municipal aprovechó que ya tiene disponibilidad del presupuesto para aprobar los dos primeros reconocimientos de crédito del año con el objetivo de seguir rebajando la deuda a proveedores. Ambos suman 366.973 euros correspondientes a facturas pendientes del año pasado. Solo en 2025, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagó 16 reconocimientos de crédito.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, citó las cuatro reclamaciones realizadas por particulares para introducir o modificar partidas en el nuevo presupuesto. A la petición para incrementar el presupuesto de los distritos, indicó que estos tienen ya asignados 21 millones, más del 2% exigible como mínimo para este tipo de entidades.

Los vecinos de Reina Mercedes solicitaron una dotación para resolver los problemas de inundaciones que sufre periódicamente esta urbanización de Ciudad Alta. El edil indicó que aunque “no es una obligación” incluir esta partida en el presupuesto; eso sí, reconoció que existe “la necesidad de acometer esas obras” que llevan años pendientes y afirmó que estarán incluidas en el plan extraordinario de obras hidráulicas con remanentes.

Comisiones Obreras, en representación de los trabajadores del servicio de bomberos, reclamaron a su vez el pago de las horas extra de los agentes. Spínola precisó que existe una restricción reglamentaria a la hora de pagar las horas extras al tener como límite para pagar el equivalente al 10% de la masa salarial. Además, indicó que han aprobado el pago de la cobertura de los eventos especiales mediante un complemento de productividad.

La portavoz del PP, Jimena Delgado, celebró la aprobación de este presupuesto y destacó que este paso llega “tras haber tirado a la basura el primer trimestre del año”. Delgado afirmó que las cuentas siguen “el patrón del sanchismo, más propaganda, muchos anuncios y pocas soluciones”. Las calificó de “sablazo fiscal” y tildó de “fracaso” la gestión de la ciudad.

Delgado también tildó de “maquillaje” que la ayuda a domicilio de personas dependientes esté incluida en el presupuesto de los distritos. El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, criticó la presión fiscal del municipio y solicitó la retirada de la plusvalía y el ICIO; por último, su homólogo de CC, David Suárez, indicó que el complemento de productividad “sigue sin resolver la problemática del cuerpo”.

La alcaldesa, por su parte, intervino para afirmar que estaba orgullosa de representar a un gobierno “social comunista”, tal y como lo calificó el portavoz de Vox. Acusó al PP de generar noticias en los días al pleno -en referencia a la manifestación que se produjo este jueves en Nicolás Estévanez-, “solo les queda la vía judicial”, subrayó. “Hemos aprobado el mayor presupuesto de la ciudad, este gobierno de progreso seguirá adelante.