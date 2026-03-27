El Puerto de Las Palmas garantiza el suministro de combustible pese a la guerra en Irán

El Puerto de Las Palmasgarantiza su servicio de bunkering a pesar de la guerra en Irán, lo que le permitirá seguir siendo líder en suministro de combustible. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, asegura que este recinto no tiene "problemas de suministro marítimo, que es diferente al petróleo o el diésel de los vehículos, aunque sí se verá incrementado su precio de venta".

Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Irán están teniendo un impacto desigual en el tráfico marítimo internacional, y el Puerto de La Luz no es ajeno a ello. Calzada afirma que la situación está generando incluso ciertos efectos positivos en términos de actividad. “A nosotros nos repercute en positivo, es decir, en el sentido de que el tráfico marítimo se ha incrementado”, señala aludiendo al desvío de rutas comerciales hacia el Atlántico.

Barcos fondeados para el avituallamiento en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas / José Carlos Guerra

Desvío de rutas comerciales hacia el Puerto de Las Palmas

Este incremento se debe, en gran medida, a que muchas navieras están evitando zonas de conflicto en Oriente Medio, optando por rutas alternativas como la que bordea el Cabo de Buena Esperanza, lo que sitúa al Puerto de Las Palmas como un recinto clave para escalas técnicas y logísticas. “Ya hemos estado viendo algunos barcos de mercancía que se han empezado a desviar”, explica la presidenta de la Autoridad Portuaria, que destaca también el aumento de solicitudes por parte de compañías de cruceros que buscan rediseñar sus itinerarios lejos de áreas inestables, sobre todo, de cara al otoño.

Suministro de combustible y efectos en los precios

En cuanto al suministro de combustible, la situación presenta matices. Por un lado, Calzada transmite un mensaje de tranquilidad al afirmar que “no hay problemas de suministro de combustible” y que, a pesar de la incertidumbre internacional, el abastecimiento en el puerto se mantiene estable y sin interrupciones, pero por otro, asegura que el encarecimiento del combustible por la tensión en los mercados energéticos globales conllevará un efecto en cadena que derivará en un encarecimiento de todos los productos, lo que repercutirá en el consumidor final.