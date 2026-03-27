La Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria prepara la llegada del papa León XIV a la Isla

La Semana Santa 2026 de Las Palmas de Gran Canaria comenzó la noche de este jueves con el pregón a cargo del periodista y director de LA PROVINCIA/DLP, Fernando Canellada, acto realizado por primera vez en el Salón Dorado del Gabinete Literario, en lugar de en la Catedral de Santa Ana, y cuyos actos religiosos se extenderán hasta el 5 de abril.

Este año, la celebración religiosa incorpora varias novedades, entre ellas, que la talla del Cristo Resucitado saldrá por primera vez el Domingo de Resurrección desde la Catedral de Canarias en una procesión que finalizará en su templo, la parroquia de Santo Domingo. También, con la ampliación del recorrido de Los Nazarenos de Vegueta, que suman una parada en San Agustín.

Al acto inaugural asistieron autoridades eclesiásticas, entre las que se encontraba el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, así como militares y civiles, y la alcaldesa, Carolina Darias.

Autoridades civiles y eclesiásticas, en el Salón Dorado del Gabinete Literario, durante el pregón. / Javier Armean/Diócesis de Canarias

El presidente del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos, Lino Chaparro, dio inicio al acto alentando a que «el pregón que nos convoca nos prepare el alma para vivir intensamente esta Semana Santa».

El cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, presentó al pregonero recordando su dilatada carrera periodística y le invitó a subir a la tribuna. «Tome la palabra y golpee con ella el postigo de la Semana Santa que hoy abre oficialmente sus puertas».

La visita del papa León XIV

El pregonero oficial de este año comenzó su pregón agradeciendo la invitación en el año del jubileo de San Francisco «y a tres meses de la histórica visita del papa León XIV», con la que «la Iglesia de Canarias escribe dentro de tres meses una página para su más grande historia».

Pero también la inmigración estuvo presente en su discurso. Recordó las palabras del papa Francisco sobre la importancia de la solidaridad, aún más en los tiempos actuales, aludiendo a una necesaria integración.

Se definió como un «obrero de la palabra» y recordó su infancia asturiana, donde participó de la vida religiosa como monaguillo. Hizo un guiño a las dos ciudades de su vida, su natal villa de Nava, -hermanada con Teror desde 1994- y la capitalina Las Palmas de Gran Canaria, donde descubrió los actos de la Semana Mayor de la ciudad hace 16 años al presenciar el paso de la Procesión Magna de Triana un Viernes Santo.

La Semana Santa de la capital ha ganado en autenticidad, esplendor, participación y en presencia pública Fernando Canellada — Director de LA PROVINCIA/DLP

Canellada tejió similitudes entre ambas urbes, como el ataque que sufrieron los dos municipios a su patrimonio artístico y recordó la evolución que la celebración religiosa en las últimas décadas. «La Semana Santa de la capital ha ganado en autenticidad, esplendor, participación y en presencia pública».

Una programación que espera contar este año con hasta 40 procesiones en todos los barrios, aunque las más multitudinarias tendrán lugar en el centro histórico de la ciudad.

El pregonero resaltó que la implicación ciudadana incluye cada vez más a los jóvenes. «Empiezan a hablar de Dios con normalidad, está claro que algo se mueve en lo católico» y puso como ejemplos la reciente película galardonada en los Goya ‘Los domingos’ o el último disco de Rosalía, ‘Lux’.

Como periodista y director de LA PROVINCIA/DLP, subrayó la importancia y la responsabilidad que desde los medios supone informar de la Semana Santa, incorporando a ella el uso de las nuevas herramientas digitales, pero ajustadas siempre al rigor y a la seriedad.

Mostró ejemplares históricos del Diario de Las Palmas o de La Provincia en 1912 y recordó a quienes le precedieron en el desempeño periodístico, como al exdirector de este periódico Guillermo García-Alcalde. «Quiero dedicar este pregón a su memoria, maestro del periodismo y de la música, amante profundo de esta ciudad y de su verdad».

Canellada destacó también el papel que tienen los barrios de Triana y Vegueta, al igual que la imaginería de Luján Pérez en la vida de la Semana Santa. «El entorno de las procesiones no es un decorado, es protagonista mismo de la celebración».

El pregonero oficial de este año agradeció a las cofradías y a las hermandades por haber conservado en la capital grancanaria «una viva y digna celebración de la Semana Santa», así como a los patronazgos que sostienen la celebración, entre ellos, el de la familia del exalcalde Jerónimo Saavedra con el Cristo de la Sala Capitular que protagoniza, además, el cartel de los actos de este año.

Y pidió, por último, no dejarse "arrebatar" la Semana Santa, "es un exponente de la tradición cristiana de la historia, de nuestra historia".