Los vecinos desalojados de Miller Bajo vuelven a casa mientras preparan las obras para reparar el muro

Después de tres noches fuera de casa, los vecinos y vecinas de Miller Bajo han podido regresar este viernes a sus viviendas. Con una mezcla de alivio y nerviosismo, quedan ahora a la espera de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueda comenzar las obras –ya adjudicadas mediante un contrato de emergencia– para reparar el muro que obligó a su desalojo el pasado martes como medida preventiva.

Bartolomé Reyes Herrera es uno de los once residentes desalojados que, junto a su mujer, agradece poder dormir de nuevo en su cama. Desde horas tempranas de la mañana, Bartolomé ya echaba un vistazo mientras paseaba por la zona, que permanece acordonada por la Policía. Al igual que el resto de sus vecinos, estaba expectante por el momento del regreso, aunque no sin cierta cautela.

Un equipo de técnicos municipales y representantes de la empresa encargada de los trabajos aseguraron la entrada con vallas antes de la recepción de vecinas y vecinos. De este modo, habilitaron el tránsito en el interior del complejo de edificios siguiendo las medidas de seguridad. Antes de tener luz verde para empezar las obras, es necesario tener el alta de la valoración de riesgos, que se espera muy pronto. El plan, en cualquier caso, es empezar a trabajar la semana que viene si el clima lo permite.

Técnicos municipales revisan, este martes, el muro junto al edificio desalojado de Miller Bajo / J.PEREZ CURBELO

Daños agravados por la borrasca

El muro que colinda con varios edificios de la calle Nicolás Monche López lleva años acumulando grietas, si bien su estado se agravó considerablemente por las lluvias de los últimos meses. La llegada de la borrasca Therese hizo saltar las alarmas a uno de los vecinos, que alertó a las autoridades sobre el peligro que podría suponer la estructura. Ese mismo día se desplegó un dispositivo de emergencia para evaluar los riesgos y realojar a aquellas personas que no tuviesen una alternativa habitacional.

A partir de entonces se encargó la realización de un informe técnico. Este determinó que no existe peligro de derrumbe inminente, si bien se procederá próximamente a realizar las obras pertinentes. Ya se ha adjudicado un contrato de emergencia, lo cual permite reducir los plazos, a la empresa Derribo y Excavaciones Kiko. Supondrá una inversión de unos 460.000 euros para unos trabajos que llevarán un periodo aproximado de 12 semanas.

El estudio técnico confirmó la presencia de "diversas fisuras motivadas por el empuje del terreno y la acumulación de agua"

Tal y como recoge un comunicado del Consistorio, el personal técnico municipal realizó un "seguimiento exhaustivo" que permitió confirmar "la existencia de diversas fisuras motivadas por el empuje del terreno y la acumulación de agua". Los profesionales contrastaron un estudio topográfico realizado en el año 2016 con nuevas mediciones recientes, en las que se pudo observar un desplazamiento de entre 10 y 15 centímetros hacia el interior del muro.

Por las características de los daños, se ha determinado que "no existe peligro de desprendimiento hacia el exterior ni riesgo para los edificios colindantes". La intervención para estabilizar la estructura consistirá en "retirar la parte superior del muro, que ha perdido capacidad resistente y presenta mayor deterioro, y en instalar un sistema de drenaje en la trasera para evitar acumulaciones de agua y reducir la presión".