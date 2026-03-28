El velero escuela 'Danmark', usado en la II Guerra Mundial, atraca en Las Palmas antes de partir hacia el Caribe
Construido en 1933 por encargo del gobierno danés, el 'Danmark' es uno de los veleros de instrucción más antiguos, con 77 metros de eslora y tres mástiles
Uno de los barcos utilizados por la Guardia Costera de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, el velero Danmark, un buque escuela, permanece estos días en el Puerto de Las Palmas durante una escala en la travesía que llevará a los cadetes y la tripulación al Caribe.
El Danmark es un buque de acero de 77 metros de eslora y casi diez de manga que cuenta con tres mástiles en los que se despliegan 26 velas y luce un llamativo mascarón de proa dorado. Desde el pasado 19 de marzo puede verse en el Muelle Sanapú, donde habitualmente atracan los buques escuela europeos durante sus viajes formativos. Algunos de ellos, incluso, aprovechan las condiciones climáticas de Gran Canaria y permanecen en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria.
Este barco con aparejo de fragata no ha notificado aún la fecha de salida, pero sí que su destino es el puerto de Bridgentown, en Barbados. Mientras, recibe los servicios de la consignataria Hamilton & CO.
Historia y función como buque escuela
Operado por el centro de formación marítima y politécnica reconocido internacionalmente Maritime Training Centre de Frederikshavn, fue construido en 1933 por encargo del gobierno de Dinamarca, lo que lo convierte en uno de los veleros de instrucción más antiguos que surcan los mares en este momento.
Tras seis travesías, la tripulación de este emblemático barco se encontraba en Nueva York de escala cuando estalló la Guerra Mundial y los nazis invadieron Dinamarca, por lo que recibió órdenes de no regresar a Europa. Poco después, Estados Unidos lo incorporó a su flota para formar a los cadetes americanos hasta el final del conflicto internacional, cuando volvió a su país para continuar su labor como buque escuela.
Formación y tripulación
El velero suele realizar dos travesías anuales de cinco meses cada una, donde unos 80 marinos se forman para obtener los títulos de oficiales, suboficiales y contramaestres, entre otros rangos. La tripulación está formada por dos capitanes, dos suboficiales y una veintena de marineros. A bordo, los cadetes aprenden técnicas de navegación tradicional y moderna mientras visitan las ciudades de los puertos en los que descansan en los viajes que unen la costa danesa con la americana.
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