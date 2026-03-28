El avión donde se cocina a la brasa: una experiencia inmersiva en Las Palmas de Gran Canaria

Comer dentro de un avión no tiene fama de ser una experiencia agradable, pero hay un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria que rompe con esa narrativa. Lo primero que cautiva al entrar en su local es una decoración inmersiva que da la impresión de encontrarse en una auténtica cabina de avión –aunque, en este caso, sí hay suficiente espacio para las rodillas–. Pero lo que verdaderamente atrapa a sus comensales, sin necesidad de cinturones de seguridad, es el sabor de una gastronomía especializada en brasas y una amplia oferta en cócteles y vinos de calidad.

Se trata de F29 Gastro Grill, una taberna urbana ubicada en la zona de La Puntilla y regentada por el chef Inti Ramsés junto a la jefa de sala Yoanis Portelles. El único pasaporte que hace falta para disfrutar de la experiencia ya lo tienen sobre la mesa: una carta con diseños de Juan Ortega expresamente para el restaurante.

De las mollejas de ternera a los postres caseros

Inti no duda que su plato estrella son las mollejas de ternera, ya que "muchos clientes vienen específicamente" para comerlas. Pero su carta abarca muchas otras delicias, como son los lomos de vaca, el atún a la brasa o el sashimi tartar, además de las croquetas y empanadas sin gluten. En todas las comidas, lo más importante para el chef es utilizar "materia prima de alta calidad".

Desde los entrantes takeoff hasta los first class grill, pasando por los in-flight sides y los priority grill, su menú también integra un aero-bar y un "dulce aterrizaje" de postres caseros, como arroz con leche, tarta de queso y galleta de vainilla con helado y pistacho.

Aprender las brasas en la escuela

Comenzó a formarse a los 19 años en una escuela de cocina de La Habana y se graduó en el año 1994, especializándose en cocina a la brasa. "En la escuela había una parrilla y nadie quería trabajar en ella por el calor y por lo complicada que es. A mí fue lo que me cautivó. Es un oficio tan artesano que es muy complicado de enseñar. Se pueden enseñar los tips, pero es muy difícil transmitir la experiencia en la parrilla académicamente hablando", relata.

Gracias a todos los años que lleva perfeccionando su técnica para hacer ahumados y carnes a la brasa, Inti ha sido reconocido con distintos galardones. Entre ellos se encuentra el premio al Mejor Asador de Canarias, que ganó en 2022, durante su época en el Caserón del Cortido. Asimismo, resultó finalista en el Campeonato de Parrilleros de España.

Recuerdos de sus viajes en la carta

Su propuesta culinaria se resume como "una cocina honesta, de brasa, con buenos productos" que se enhebra a la perfección con la temática de los aviones. Inti cuenta que está "constantemente viajando", sobre todo para visitar espacios gastronómicos como ferias o bodegas. "Cada vez que viajo y veo platos que me gustan, regreso y lo implemento en la carta", asegura.

Una de sus gastronomías favoritas se encuentra en el norte de España, concretamente en Asturias. De allí se ha traído recientemente una versión de los cachopos a la que llamó cachopitos, a modo de homenaje.

Vinos y cócteles de autor

Además de su pasión por la cocina de leña, Inti se declara como un "enamorado del vino". El chef ha asistido a muchas catas y numerosas bodegas, lo cual le ha permitido incorporar nuevas botellas de gran calidad a su aero-bar.

A ello se suman los cócteles, no solo clásicos como el mojito o el daiquiri, sino también cócteles de autor. Todos ellos están elaborados a partir de frutas frescas, evitando los purés industriales preparados.

El sueño de un técnico de helicópteros

La trayectoria de Inti en el mundo de la hostelería es amplia, por lo que ha pasado por grandes cocinas y ha tenido varios negocios. El F29 Gastro Grill es un proyecto al que dio forma a partir del sueño gastronómico de un buen amigo suyo, anterior dueño del local y técnico de helicópteros de rescate.

Cuando él decidió que era hora de dejar el negocio, porque ya no disponía del tiempo suficiente, Inti le tomó el testigo para que los sabores pudiesen echar a volar.