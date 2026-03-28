El concurso fotográfico de Zona Mesa y López repartirá 4.700 euros en premios entre las categorías Infantil, Juvenil y Adultos

La Asociación Zona Mesa y López ha anunciado la apertura de la inscripción para el XX Concurso Fotográfico, un evento que convierte la popular zona comercial de Las Palmas de Gran Canaria en un gran estudio de fotografía el próximo 25 de abril. Este concurso, que celebra su vigésima edición, pone a prueba la rapidez, originalidad y creatividad de los participantes, quienes deberán capturar las mejores instantáneas dentro de seis temáticas sorpresa.

El reto fotográfico se desarrollará a lo largo de la mañana, con los participantes compitiendo bajo presión. A lo largo del evento, los temas serán desvelados de manera progresiva, anunciados por el sonido de una sirena, y los concursantes tendrán solo 30 minutos para realizar sus fotografías. Cualquier tipo de cámara digital es válida para participar.

Foto de familia de los participantes en la edición pasada del certamen fotográfico / José Carlos Guerra

Premios y Categorías del Concurso

Además de poner en valor el talento fotográfico, el Concurso Fotográfico de Zona Mesa y López tiene un atractivo especial: un total de 4.700 euros en premios, distribuidos entre las categorías Infantil, Juvenil y Adultos. Entre los premios destacan 600 euros para la Mejor Serie Fotográfica, patrocinada por Cajasiete, y 500 euros para las mejores fotos en cada uno de los seis temas en la categoría de Adultos. Para los jóvenes entre 10 y 17 años, la categoría Juvenil contará con premios que varían entre 200 y 100 euros. Mientras que los niños de 5 a 9 años competirán por premios de entre 100 y 50 euros. Todos los premiados recibirán, además, un curso de fotografía ofrecido por Duke Fotografía.

Exposición de Fotografías y Evento Anual

La exposición con las mejores fotografías se celebrará el sábado 9 de mayo, cuando se mostrarán las imágenes ganadoras a lo largo de la Rambla de Mesa y López. Este evento, que ha crecido año tras año, se ha consolidado como una cita indispensable para los amantes de la fotografía en Gran Canaria. La Asociación Zona Mesa y López, junto con el respaldo de empresas e instituciones públicas, ofrece una oportunidad única para reconocer el talento fotográfico de personas de todas las edades y niveles.

Cómo inscribirse

La inscripción para el concurso está abierta desde el 27 de marzo y se puede formalizar a través del formulario en la página web de la Asociación Zona Mesa y López o de manera presencial en su sede, situada en la calle Montevideo 79.

Este evento se celebra gracias al apoyo de empresas e instituciones como Cajasiete, Duke Fotografía, Fundación La Caixa, Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales, Ámbito Cultural El Corte Inglés, y muchas otras.