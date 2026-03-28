Más recorridos y participación: así es la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria

La Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria de 2026 arranca este año con una de las ediciones en la que se espera mayor participación ciudadana. Una programación que contará con hasta 40 procesiones en todos los barrios de la ciudad, aunque las más multitudinarias tendrán lugar en el centro histórico de la capital grancanaria y para la cual el Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos ha incorporado varias novedades en cuanto a salidas procesionales y recorridos.

El primero acto será la popular procesión de La Burrita el Domingo de Ramos, 29 de marzo. Con ella se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén en la que los feligreses acompañarán la talla portando las tradicionales palmas. Saldrá a las 11:00h desde la parroquia de San Bernardo, en la Ermita de San Telmo, y recorrerá las principales calles del barrio de Triana antes de regresar al templo de nuevo a las 14:00h, donde se oficiará una misa al aire libre.

Recorrido de la procesión de La Burrita el Domingo de Ramos 29 de marzo. / La Provincia / 5

El mismo día, pero a las 19:00h, tendrá lugar la procesión de la Cofradía de Nazarenos del Cristo de la Salud y la virgen de la Esperanza de Vegueta, cuya salida será desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Se trata de uno de los actos con más afluencia de público, que verá ampliado su recorrido hacia la calle de San Agustín donde se ubican las hermanas que cuidan a los enfermos, para luego regresar a su templo. De esta manera, el trayecto se extenderá una hora más y la entrada al templo se prevé alrededor de la medianoche. Es una de las celebraciones de mayor simbolismo ya que la imagen es cargada por los propios costaleros.

Citas multitudinarias

El martes 31 de marzo, a las 19:30h comenzará la procesión de la virgen de Los Dolores de Triana y las imágenes de Las Angustias y de San Telmo, desde la Ermita de San Bernardo y San Telmo. El recorrido contará con una parada en la estación Penitencial en el Santuario de San Antonio de Padua. La llegada al templo será sobre las 22:30 h.

El miércoles 1 de abril, la cofradía del Santo Encuentro de Cristo y Cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores de Vegueta Coronada saldrá en procesión a las 20:00h desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Recorrido de la procesión de Los Dolores, el Martes Santo 31 de marzo. / La Provincia / 5

El recorrido que se extenderá hasta las 23:30h cuando tenga lugar su regreso de nuevo al templo. Este acto es otra de las citas religiosas más multitudinarias al sacar a la calle la imagen de cinco pasos: el Cristo con la Cruz a cuestas; la Verónica, la virgen de Los Dolores, San Juan y la de la talla de la Magdalena.

El Encuentro más esperado es el que tiene lugar al final del recorrido entre el Cristo con la Cruz a Cuestas y la virgen de Los Dolores en la plaza de Santa Ana. El año pasado, la talla de Los Dolores no pudo escenificarlo por un problema en los frenos del paso que le impidieron su salida. En su lugar, se hizo con la imagen de La Verónica.

Procesión del Santo Encuentro, en 2025. / ANDRES CRUZ

El jueves santo, 2 de abril, tiene lugar la tradicional Visita a los Monumentos. La costumbre católica es visitar siete iglesias, haciendo una breve oración en cada una de ellas. La simbología de cada una de las estaciones representa para los devotos el ir y venir de Jesús en la noche de la traición.

Esa misma noche tiene lugar el Via Crucis del Cristo del Buen Fin, con la salida a medianoche de la imagen, que es acompañada en silencio por las calles de Vegueta. Las iglesias visitadas suelen ser la Ermita de San Bernardo y San Telmo, la iglesia de los Padres Franciscanos, la parroquia de San Francisco de Asís, la Catedral de Canarias, la iglesia de San Francisco de Borja, la parroquia de San Agustín y la parroquia de Santo Domingo.

El viernes santo, 3 de abril, se realiza la procesión de Las Mantillas a las 11:00h, con salida desde la Catedral de Canarias, en la plaza de Santa Ana, que suele dejar como imagen el complemento que llevan muchas de las mujeres durante el recorrido, y que mantiene el recorrido habitual.

La Magna Interparroquial

Por la tarde, continúan los actos con la Magna Interparroquial. Comenzará con la primera salida las 18:30h desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a continuación, a las 18:45h de la iglesia de San Agustín y, a las 19:00h desde la parroquia de San Francisco de Asís. La finalización se estima alrededor de las 22:00h.

Esa jornada, la última procesión es la del Retiro a las 22:30h desde la parroquia de San Francisco de Asís con la imagen de la Señora de la Soledad de la Portería Coronada.

El domingo de Resurrección, el 5 de abril, es el último acto religioso de esta Semana Santa y una de las novedades de esta edición. La talla del Cristo Resucitado saldrá por primera vez de la Catedral de Canarias en lugar de su parroquia, la de Santo Domingo, aunque la finalización sí se hará en su templo.

Además de en los céntricos barrios de Triana y Vegueta, las salidas procesionales también se desarrollarán en el resto de barrios de los cinco distritos de la ciudad.

Desde San Lorenzo, La Isleta, Tamaraceite, Guanarteme o Tenoya, cuenten desde el viernes con varias celebraciones y recorridos por sus calles, cuyos horarios e itinerarios se pueden consultar en el programa oficial de Semana Santa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en los canales oficiales del Consistorio.

Dispositivo especial

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza para los actos programados con motivo de la Semana Santa capitalina que se extienden hasta el domingo 5 de abril, así como para atender la posible afluencia de personas a las zonas de playa en los próximos días.

La Policía Local realizará cortes puntuales y llevará a cabo restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, y se reforzará el Servicio Municipal de Limpieza con 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de distintos servicios de baldeo, barrido y brigadas.

Además, contará con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada, furgones y maquinaria específica, para intervenir antes y después de cada acto.

El dispositivo policial incorpora una reorientación de efectivos que permitirá compatibilizar la cobertura de los actos procesionales con el refuerzo de la presencia policial en el litoral de la ciudad, coincidiendo con los días festivos y vacaciones escolares, por el previsible incremento de usuarios a las zonas de playa.