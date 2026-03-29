Una multitud conmemora en Las Palmas de Gran Canaria la entrada de Jesús a Jerusalén

Josefa Del Valle abrazaba el ramo de olivo con fuerza mientras esperaba la salida de la imagen, pero ese abrazo escondía mucho más, era un abrazo a su hija, que acaba de fallecer. Con lágrimas en los ojos y estremecida confesaba que estaba allí por ella y por eso hizo un esfuerzo para esperar y acompañar la procesión al "Señor en la burrita" y el recuerdo de "todo lo que sufrió". La salud le ha impedido acudir en años anteriores y había tenido que seguir esta procesión a través de la televisión, pero sacó fuerzas del amor por su hija y su fe.

Junto a ella, cerca 2.000 personas conmemoraron este domingo la entrada de Jesús a Jerusalén y acompañaron la imagen de La burrita en la procesión por las calles de Triana blandiendo las ramas de olivo para dar comienzo, de forma oficial, a la Semana Santa.

La imagen del Señor en la burrita llegando a San Telmo / Andrés Cruz

El obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, fue el encargado de bendecir las palmas y las ramas de olivo, afirmando que durante todo el recorrido y la posterior homilía que presidió en el parque de San Telmo se pedía "paz y alegría para todos los pueblos de la Tierra, para nuestro pueblo, para nuestras familias y para cada uno de nosotros"

(Habrá ampliación)