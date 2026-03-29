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Una multitud conmemora en Las Palmas de Gran Canaria la entrada de Jesús a Jerusalén

El obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, bendijo las palmas y ramas de olivo en la procesión de La burrita, pidiendo paz y alegría para los fieles y sus familias

Una multitud rememora en Las Palmas de Gran Canaria la entrada de Jesús a Jerusalén

Una multitud rememora en Las Palmas de Gran Canaria la entrada de Jesús a Jerusalén

Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Josefa Del Valle abrazaba el ramo de olivo con fuerza mientras esperaba la salida de la imagen, pero ese abrazo escondía mucho más, era un abrazo a su hija, que acaba de fallecer. Con lágrimas en los ojos y estremecida confesaba que estaba allí por ella y por eso hizo un esfuerzo para esperar y acompañar la procesión al "Señor en la burrita" y el recuerdo de "todo lo que sufrió". La salud le ha impedido acudir en años anteriores y había tenido que seguir esta procesión a través de la televisión, pero sacó fuerzas del amor por su hija y su fe.

Junto a ella, cerca 2.000 personas conmemoraron este domingo la entrada de Jesús a Jerusalén y acompañaron la imagen de La burrita en la procesión por las calles de Triana blandiendo las ramas de olivo para dar comienzo, de forma oficial, a la Semana Santa.

La imagen del Señor en la burrita llegando a San Telmo

La imagen del Señor en la burrita llegando a San Telmo / Andrés Cruz

El obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, fue el encargado de bendecir las palmas y las ramas de olivo, afirmando que durante todo el recorrido y la posterior homilía que presidió en el parque de San Telmo se pedía "paz y alegría para todos los pueblos de la Tierra, para nuestro pueblo, para nuestras familias y para cada uno de nosotros"

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