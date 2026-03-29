Suelo para 2.000 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria: el Ayuntamiento plantea cambiar de uso 12 parcelas con usos dotacionales

La crisis habitacional que vive Canarias obliga a repensar la ordenación del suelo. Las Palmas de Gran Canaria plantea convertir 12 parcelas de titularidad municipal que actualmente están reservadas para usos de distintas dotaciones y servicios. Los técnicos han calculado que estos terrenos, distribuidos por toda la ciudad, podrían albergar hasta 2.021 viviendas con algún tipo de protección pública.

Los solares escogidos se encuentran en Tamaraceite, Las Torres, Siete Palmas, El Batán, La Minilla y Casablanca III. Se trata de parcelas destinadas en el Plan General de Ordenación a usos culturales, deportivos, religiosos, administrativos o educativos. Pese a estar reservados para algunos de estos servicios públicos desde hace más de 25 años, siguen sin utilizarse y ni siquiera han tenido proyectos previstos de uso.

Este estudio, elaborado por los técnicos de Geursa, viene a aplicar en la ciudad uno de los puntos del decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda en Canarias. Esta normativa de ámbito autonómico permite flexibilizar los usos de suelos de titularidad municipal sin necesidad de tramitar modificaciones del Plan General de Ordenación; de esta manera, la capital agilizaría el proceso para disponer de suelo donde construir vivienda pública.

Construcción de vivienda pública

El estudio apunta que los suelos seleccionados suponen una oportunidad «para optimizar y consolidar el tejido urbano existente». El objetivo es dar uso a parcelas municipales infrautilizadas en zonas ya urbanizadas para la construcción de vivienda pública. Esto supone una ventaja al garantizar la continuidad urbana, la accesibilidad y conexión con las infraestructuras y servicios existentes, por lo que genera un uso eficiente del suelo disponible en la ciudad.

Estas parcelas fueron seleccionadas como dotaciones o equipamientos en planeamientos anteriores, vigentes desde hace más de 25 años, pero nunca se han ejecutado. Según el estudio, esto evidencia que las necesidades de servicios en estos barrios están cubiertas de ahí que podrían tener un uso residencial. El objetivo es fomentar la cohesión de los barrios y evitar así la dispersión de la ciudad en caso de usar bolsas de suelo pendientes de urbanizar.

El barrio con más viviendas públicas

El barrio que más viviendas públicas podría albergar es Tamaraceite. En este caso, los técnicos han escogido tres parcelas donde en su conjunto podrían construirse hasta 947 casas. Se trata de una gran parcela clasificada con uso educativo entre el intercambiador y La Galera; otra con el mismo uso junto al IES Antonio Godoy Sosa; y una tercera en el caso viejo -muy cerca de la rotonda de Lomo los Frailes- con uso administrativo.

En Casablanca III los técnicos han detectado dos parcelas que podrían albergar hasta 197 viviendas. Se trata de un solar de 2.130 metros cuadrados junto a la iglesia del barrio y otro de 4.600 metros cuadrados en la calle Paraná entre el CEIP Pintor Néstor y el Colegio Sagrada Familia. El primero tiene actualmente uso religioso y el segundo deportivo; figuran así en el Plan Parcial de la Finca de los Paules del PGO del año 2000.

Viviendas públicas en Tamaraceite Sur / José Pérez Curbelo

En El Batán el Ayuntamiento ha detectado dos parcelas que podrían albergar hasta 165 viviendas. Se trata de un solar de 2.700 metros cuadrados en la calle Ernest Hemingway reservado para aparcamiento y otro de 1.650 metros cuadrados con uso comercial en la calle Yanusari Kwataba. Esta ordenación está vigente desde la elaboración del plan parcial del Batán, que data de 1965.

Convenio con el Cabildo

En Las Torres habría suelo para construir hasta 595 viviendas. Se trata de un solar con uso cultural entre las calles Malvavisco y Azahar donde pueden construirse hasta cuatro alturas; y dos parcelas contiguas en la trasera del centro comercial Las Ramblas. El Ayuntamiento ya ha firmado un convenio con el Cabildo para levantar en este punto 240 hogares, por lo que sería el único proyecto avanzado que existe para alguna de las parcelas contempladas en el estudio de Geursa.

En Siete Palmas los técnicos han escogido una parcela para servicios sociales en la calle Lomo la Plana y otra con uso cultural en Lomo San Lázaro, junto a la vuelta de Los Tarahales. Entre ambas promociones podrían sumar hasta 91 viviendas. La primera tiene este uso desde 1991 y la segunda aparece así en el PGO del 2000.

Por último, los técnicos han escogido una parcela de 1.669 metros cuadrados en La Minilla que podría albergar hasta 26 viviendas. Se trata de un solar en Federico García Lorca -la calle con los hogares de mayor poder adquisitivo de Canarias- con uso cultural desde el plan parcial de 1991.

La distribución de los suelos en barrios diferentes busca evitar la concentración de viviendas de titularidad pública -efecto gueto-. Además, la ser zonas ya altamente urbanizadas los servicios, infraestructuras o el transporte público se encuentran ya garantizados. En cualquiera de estos casos, el estudio especifica que, o bien los usos dotacionales y de servicios a eliminar están ya cubiertos o bien existe suelo en otras partes de estos mismos barrios que podrían utilizarse con este propósito.