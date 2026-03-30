Arranca el asfaltado en Escaleritas: el Ayuntamiento de Las Palmas de Las Palmas de Gran Canaria invierte 518.542 euros

Arranca el asfaltado de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. La maquinaria ha comenzado este lunes el fresado de la calle Bejeque, una vía sin salida junto al Centro Comercial La Ballena. La idea será continuar con la avenida de Escaleritas propiamente dicha a partir del domingo en horario nocturno. Esta actuación forma parte del plan municipal de asfaltado que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que asciende a 2,89 millones de euros a repartir entre los barrios de Escalertias, Guanarteme y Alcaravaneras.

La intervención arrancó a las 08:00 horas de la mañana por parte de la concejalía de Vías y Obras. La actuación incluye el fresado de la calle y posterior asfaltado, además de mejoras puntuales en la accesibilidad de las aceras. Los trabajos continuarán a partir del fin de semana en la calle Pepe Castellano y la avenida de Escaleritas en el tramo comprendido entre el cruce con Obispo Romo -junto al parque Hermanos Millares- y la rotonda que da acceso al puente de La Feria.

La actuación global en el barrio de Escaleritas permitirá renovar 19.709 metros cuadrados de asfaltado, con una inversión de 518.542 euros. "Somos conscientes de que hay una importante demanda para el asfaltado de calles", indicó este lunes la alcaldesa, Carolina Darias, en la calle Bejeque, quien afirmó que la vía llevaba "más de 20 años" sin nuevo asfaltado. "Se trata de una intervención muy necesaria y estamos cumpliendo ese compromiso", puntualizó. Los cortes en la avenida de Escaleritas para continuar con los trabajos se comunicarán en los próximos días.

Actuaciones en los barrios de Guanarteme y Alcaravaneras

El plan de asfaltado proseguirá a lo largo del mes de abril con actuaciones en los barrios de Guanarteme y Alcaravaneras. El primer lote supone una inversión de 1.212.472 euros e incluye la repavimentación de 21 calles, incluido el tramo final de Mesa y López, la carretera del Rincón o Castillejos. El segundo lote son 1.149.961 euros e incluye 16 calles. El proyecto incluía un cuarto lote para el reasfaltado de diferentes calles en Ciudad Jardín, pero la licitación quedó desierta.

Durante el actual mandato, el Ayuntamiento ha reasfaltado ya 60 calles de los cinco distritos con una inversión de 5,1 millones de euros.