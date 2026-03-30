El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estabiliza 115 plazas de empleo público tras superar el proceso selectivo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado la estabilización de 115 plazas de empleo público, entre personal administrativo y técnico jurídico, que han pasado a integrarse como personal funcionario de carrera y personal laboral fijo en la plantilla municipal tras superar el correspondiente proceso selectivo. El acto de nombramiento, en el que han estado presentes la alcaldesa, Carolina Darias, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, la concejala delegada de Recursos Humanos, Esther Martín, y la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez, se ha celebrado este lunes en el Espacio Cultural Jesús Arencibia.

Los nombramientos, formalizados este lunes, se enmarcan en la Oferta de Empleo Público extraordinaria derivada de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos ha permitido el nombramiento de siete personas como funcionarias de carrera —cinco en el caso de personal administrativo y dos en el de técnico superior de gestión jurídica— y la contratación de otras 108 personas como personal laboral fijo —94 correspondientes a administrativos y 14 a técnico superior de gestión jurídica—.

Los nombramientos, formalizados este lunes, se enmarcan en la Oferta de Empleo Público extraordinaria / La Provincia

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha señalado que “este proceso continúa avanzando con paso firme para consolidar empleo estructural en el Ayuntamiento, reducir la temporalidad y reforzar la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía”. Con esta nueva resolución, el Ayuntamiento ha alcanzado ya la estabilización de 439 plazas de las 896 previstas en el conjunto del proceso extraordinario, lo que supone cerca de la mitad del total contemplado en la Oferta de Empleo Público.

Normativa estatal y autonómica

El procedimiento se ha desarrollado mediante el sistema de concurso, conforme a lo establecido en la normativa estatal y autonómica, e incluye la valoración de méritos, la publicación de listados y la adjudicación de plazas. Asimismo, en los casos en los que las personas aspirantes ya ocupaban los puestos objeto de estabilización, se ha aplicado la exención del periodo de prueba al acreditarse la experiencia previa en las mismas funciones. En este marco se han incluido 16 plazas de técnico superior de gestión jurídica, cuya cobertura ha permitido reforzar áreas estratégicas de la administración municipal.

En el caso del personal laboral, la formalización de los contratos como fijos ha supuesto la conversión de la relación laboral existente en una relación indefinida, manteniéndose las condiciones laborales previas, en aplicación de la normativa vigente y la jurisprudencia consolidada. Asimismo, en las categorías de personal técnico, esta estabilización ha permitido consolidar perfiles especializados, garantizando la continuidad en el ejercicio de funciones clave dentro de la gestión jurídica municipal.

Este avance se suma al proceso culminado el pasado 26 de marzo, cuando se estabilizaron 233 plazas de auxiliares administrativos, y se enmarca en la estrategia municipal para reducir la temporalidad en el empleo público y consolidar una estructura administrativa más sólida y eficiente.

El Ayuntamiento prevé continuar en las próximas fechas con la resolución de nuevas convocatorias hasta completar la totalidad de las plazas incluidas en este proceso extraordinario. En este sentido, este miércoles está previsto el acto de firma de los nombramientos correspondientes a tres plazas de técnico medio de gestión jurídica y 18 plazas de técnico medio de gestión.