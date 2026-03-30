Coalición Canaria denuncia el "desmantelamiento" de la cadena de mando de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, denunció lo que considera un “desmantelamiento” de la cadena de mando de la Policía Local tras la advertencia de CCOO sobre 59 vacantes en la estructura de mandos del cuerpo.

Suárez responsabilizó de forma directa a la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, por no haber afrontado, según expuso, una situación que ya estaría afectando a la organización diaria del servicio. En declaraciones difundidas por su formación, el edil calificó el escenario como un “fracaso político” en la gestión de personal y sostuvo que la capital “se ha quedado sin la estructura de mando” necesaria.

Carencias acumuladas

El grupo nacionalista situó el problema de las vacantes dentro de un contexto más amplio de carencias en la Policía Local. Entre ellas, enumeró falta de efectivos, retrasos en el abono de horas extraordinarias, déficit de medios materiales y ausencia de dispositivos suficientes para el desempeño del trabajo policial.

En ese listado, Suárez citó como asuntos que han generado polémica en los últimos meses la deuda derivada del impago de horas extraordinarias, la escasez de pistolas táser y la falta de una galería de tiro propia. Para CC, estos factores evidencian la necesidad de “mandos, agentes, medios y planificación” en la gestión del cuerpo.

Seguridad privada

Coalición Canaria añadió que, mientras la Policía Local pierde capacidad operativa, el gobierno municipal estaría recurriendo cada vez más a la seguridad privada para grandes eventos como los Carnavales o la campaña de Navidad. A juicio del grupo, este recurso reflejaría una estrategia de “externalización” para compensar carencias estructurales.

Suárez también afirmó que su formación lleva tiempo alertando del deterioro de la seguridad en la capital y mencionó la situación de barrios como Schamann o Arenales. En ese contexto, vinculó su denuncia al asesinato del propietario del bar Zumilandia y a una manifestación convocada en Schamann para exigir un plan urgente de seguridad, reclamando al gobierno municipal que atienda las demandas vecinales.