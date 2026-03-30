‘Justicia para Vicente’, asesinado tras salir de su negocio: Schamann sale a la calle para exigir más seguridad en el barrio
Vecinos, comerciantes y familiares de Vicente Reyes se manifestaron en Las Palmas de Gran Canaria para exigir más seguridad y justicia tras su asesinato, denunciando la inseguridad en el barrio
Al grito de ‘Justicia para Vicente’ los comerciantes, vecinos y familiares de Vicente Reyes, asesinado hace más de 10 días se manifestaron para exigir más seguridad y justicia. La concentración, convocada por la Asociación de Empresarios de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, comenzó en el pasaje comercial donde Vicente tenía su negocio, en la calle Pedro Infinito.
Su hija, Cristel Reyes, resaltó que la marcha denuncia la inseguridad presente en el barrio “con atracos continuados con arma blanca, como en el caso de mi padre,a quien le costó la vida” y añadió que observan “dejadez institucional desde hace mucho tiempo”.
Cristel, con una camiseta con la foto de su padre, y exigencia de justicia por él aseguró que la presencia policial estuvo solo en los días posteriores a lo ocurrido, pero lamentó que ya no estuviera.
Velas en memoria de Vicente
En el establecimiento continuaban hoy encendidas las velas que desde el día del crimen vecinos, amigos y comerciantes han colocado en un altar improvisado con flores y mensaje de recuerdo.
‘Por un barrio más seguro, más presencia policial’, continuaron reclamando, mientras llegaban a la Concejalía de Distrito, donde fueron recibidos por la titular del área, Betsaida González, quien recibió las quejas porque “no siquiera la Policía Local ha venido a custodiar la marcha”.
González les trasladó que ella misma había contactado con ellos, aunque eso no calmó los ánimos de quienes exigían aún más atención y presencia municipal. “Aquí tendría que haber estado el propio concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, resaltaba Nauzet Martín, presidente de la zona comercial de Sachamann.
La manifestación continuó por el Barranquillo Don Zoilo, pasó por la sede de la Presidencia de Gobierno hasta llegar finalmente a la Delegación del Gobierno donde dos representantes vecinales fueron recibidos por la subdelegada del Gobierno.
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