Las Palmas de Gran Canaria y 'Cada Lata Cuenta' se unen para fomentar el reciclaje de latas en Semana Santa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la concejalía de Ciudad de Mar, colabora un año más con la fundación internacional ‘Cada Lata Cuenta’ para promover el reciclaje de latas de bebidas durante la Semana Santa en la playa de Las Canteras, uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad. A través de la campaña 'Tu Lata al Amarillo', educadores ambientales recorrerán el principal arenal capitalino desde el jueves 2, hasta el domingo 5 de abril, sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar durante los momentos de ocio y disfrute en la playa.

El concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, apuntó que “la información y la sensibilización son herramientas clave en nuestra apuesta por la sostenibilidad de las playas y el litoral, la accesibilidad y la seguridad. La salud de los océanos comienza también en las playas y para ello, necesitamos la colaboración de la ciudadanía y los visitantes".

Equipo de educadores ambientales

El objetivo de la campaña es recordar que un gesto sencillo como depositar una lata en el contenedor amarillo tiene un impacto directo en el cuidado del medioambiente. Por otro lado, el equipo de educadores ambientales, realizará encuestas a la ciudadanía a pie de playa para conocer sus hábitos de consumo y reciclaje en momentos de ocio como este.

Según datos recogidos en ediciones anteriores, un 89% de los encuestados sabe que las latas se depositan en el contenedor amarillo y un 80% afirma reciclarlas siempre o casi siempre en la playa, lo que demuestra un alto nivel de concienciación que estas acciones contribuyen a reforzar.

“Las playas de Las Palmas de Gran Canaria son un referente ciudadano y turístico, y es fundamental que entre todos contribuyamos a su cuidado. Con esta campaña queremos recordar que disfrutar de nuestro entorno también implica protegerlo, y que el reciclaje es una parte clave para un turismo más sostenible”, ha señalado Iris Mullor, responsable de comunicación de Cada Lata Cuenta.