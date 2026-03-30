Parques y Jardines
Las Palmas de Gran Canaria concluye la poda de 607 palmeras en la mediana de la Avenida Marítima
Tras la última actuación de poda, el Cabildo de Gran Canaria asume el mantenimiento de las 607 palmeras y los 44 dragos ubicados en la mediana de la Avenida Marítima, según el acuerdo entre ambas instituciones
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado por concluida su intervención en el mantenimiento de la mediana de la Avenida Marítima (GC-1) tras ejecutar una última actuación de poda sobre las 607 palmeras ubicadas entre la rotonda de Belén María y el túnel de La Laja. Los trabajos se han desarrollado durante el primer trimestre y, una vez finalizados, la responsabilidad del mantenimiento de las infraestructuras verdes de la vía vuelve al Cabildo de Gran Canaria.
La Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario del consistorio capitalino ha mantenido reuniones con la Consejería de Obras Públicas del Cabildo, tanto en el plano técnico como en el político, con el objetivo de determinar las competencias sobre el mantenimiento de la mediana y de las zonas verdes situadas en los ramales de la GC-1.
Un tramo con 607 palmeras y 44 dragos
El ámbito afectado comprende una franja ajardinada con 607 palmeras y 44 dragos, además de numerosos ejemplares de arbustos y otras especies vegetales, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. Se trata de un espacio verde asociado a una de las principales infraestructuras viarias de la capital.
Tras valorar distintas opciones para dotar de cobertura jurídica las actuaciones municipales en la vía, ambas administraciones acordaron que el Ayuntamiento ejecutara una última intervención de mantenimiento y que, a partir de ese punto, el Cabildo retomara la responsabilidad del mantenimiento general de la infraestructura viaria.
Transición y compromiso de riego
El Ayuntamiento y el Cabildo mantendrán la coordinación el tiempo necesario para garantizar la transición del servicio. En ese marco, el consistorio ha trasladado su compromiso de garantizar el suministro de aguas depuradas destinadas al riego de la mediana y las zonas ajardinadas vinculadas a la GC-1.
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