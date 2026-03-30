El PP denuncia que el nuevo contrato de residuos mantiene recogidas "desiguales" por barrios en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha advertido de que el nuevo contrato municipal de recogida de residuos “llega tardísimo”, mantiene diferencias de servicio entre barrios y plantea “serias dudas jurídicas” sobre el cambio en la forma de prestación.

Delgado recordó que se trata de un expediente de gran volumen, con una duración de ocho años y un presupuesto cercano a los 157 millones de euros, que afecta al conjunto del municipio y a miles de contenedores repartidos por la ciudad. A juicio de la portavoz, por su cuantía y por el impacto directo en el día a día, es uno de los contratos más relevantes del consistorio.

Retrasos y modificaciones en el Pleno

La representante del PP sostuvo que el gobierno municipal no puede presentar el contrato como un logro al llegar “después de años de retrasos” y tras “hasta tres modificaciones de anualidades” que, según indicó, tuvieron que pasar por el Pleno: una en el mandato anterior y dos en el actual. En su valoración, estas modificaciones evidencian falta de planificación en la tramitación de la licitación.

La portavoz popular habló de “incoherencia” por parte del PSOE al presentarse como defensores de lo público mientras, a su entender, avanzan hacia un esquema “cada vez más dependiente” de la gestión privada

Sobre el contenido del pliego, Delgado puso el foco en las frecuencias de recogida de la fracción resto. Según afirmó, el documento recoge que no toda la ciudad contará con retirada diaria, ya que en determinados barrios el servicio se prestaría en días alternos frente a otros en los que sí sería diario. Para el PP, esta previsión “consolida un modelo desigual” y no explicita criterios ni garantiza un estándar homogéneo para todas las zonas.

Más peso para la gestión indirecta

Delgado también señaló que el pliego refuerza la gestión indirecta al atribuir al adjudicatario la recogida en buena parte del municipio, su entrada en sectores donde la parte pública venía prestando el servicio y la totalidad de las recogidas separadas. En este sentido, calificó el cambio como una “privatización de facto” y defendió que una modificación sustancial del modelo de prestación debería debatirse y aprobarse de forma expresa en el Pleno, con las garantías legales correspondientes.

La portavoz popular habló de “incoherencia” por parte del PSOE y sus socios al presentarse, dijo, como defensores de lo público mientras, a su entender, avanzan hacia un esquema “cada vez más dependiente” de la gestión privada. En su intervención, reclamó que el gobierno municipal exponga abiertamente el modelo que pretende y lo someta a respaldo político en sede plenaria si implica cambios estructurales.

Como cierre, Delgado advirtió de que el contrato podría nacer “con inseguridad jurídica” y sin resolver problemas de fondo del servicio, además de fijar durante años un sistema que, en su opinión, no garantiza una mejora clara de la limpieza en la ciudad. También lamentó que el contrato de Limpieza Viaria, al que atribuyó un gran impacto en la higiene urbana, “sigue sin estar licitado” y afirmó que el PP desconoce si lo estará antes de que termine el mandato.