Más personal, 10.000 contenedores y nueva flota: así será la recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento publica la licitación del nuevo contrato, que incluye la incorporación de 191 profesionales y más de cien vehículos, además de la instalación de más de 10.000 contenedores para cinco fracciones de residuos
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y la Plataforma de Contratación del Sector Público han publicado la licitación del nuevo contrato del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la recogida de residuos sólidos urbanos, con un presupuesto base de 156.931.162,80 euros y una duración de ocho años. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 11 de mayo, a las 14.00 horas (hora canaria), a través de la plataforma estatal.
El concurso, uno de los de mayor volumen económico impulsados por el Consistorio, plantea una inversión anual próxima a los 19,6 millones de euros para reforzar la capacidad y la calidad del servicio en los cinco distritos de la ciudad. El pliego fija, entre los objetivos principales, aumentar los recursos disponibles para la recogida y el mantenimiento asociados al servicio.
Más personal y nueva flota
Entre las mejoras previstas figura el incremento de medios humanos y materiales. El Ayuntamiento contempla la incorporación de 191 profesionales y la dotación de más de un centenar de vehículos destinados a tareas de recogida y mantenimiento. En esa relación se incluyen camiones recolectores, equipos con grúa, furgonetas especializadas y maquinaria de limpieza, según la documentación de la licitación.
El contrato prevé un aumento de la frecuencia de recogida en los barrios de la capital, incluyendo los fines de semana. Con esta medida, el Consistorio pretende avanzar hacia un modelo más homogéneo en todo el municipio y ampliar la cobertura del servicio.
Más de 10.000 contenedores y cinco fracciones
En materia de contenerización, el pliego contempla la instalación de más de 10.000 nuevos contenedores que sustituirán a los actuales y ampliarán el número total de unidades. La licitación plantea la creación de islas ecológicas con recipientes para cinco fracciones: restos, papel y cartón, envases ligeros, vidrio y materia orgánica, cuya implantación se extenderá a toda la ciudad.
La documentación también recoge la implantación progresiva del sistema de carga lateral en sustitución de los contenedores de carga trasera, siempre que las condiciones de cada vía lo permitan. El Ayuntamiento vincula este cambio a una mayor eficiencia del servicio, mejoras de accesibilidad para la ciudadanía y de seguridad laboral, además de la reducción del impacto en el tráfico y una mejor organización del espacio público.
Tecnología de control y medidas ambientales
El contrato incorpora herramientas tecnológicas para el seguimiento y control del servicio, con el objetivo de facilitar una gestión más precisa de la recogida. En el ámbito ambiental, el modelo refuerza la apuesta por la recogida selectiva y la economía circular, con iniciativas orientadas a promover el reciclaje, el compostaje doméstico y comunitario y campañas de sensibilización para mejorar la calidad de los residuos y reducir la presencia de impropios.
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