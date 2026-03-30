Vivienda
Estos son los 10 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que el Gobierno de Canarias va a rehabilitar 1.632 viviendas
En conjunto las actuaciones suponen una inversión de más de 2,65 millones de euros en el municipio
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha sacado a licitación, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN), las obras de rehabilitación de 1.632 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria.
Los trabajos se desarrollarán en diferentes grupos de viviendas distribuidos por distintos barrios con el objetivo de reforzar su conservación, adecuación y mantenimiento, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.
En Ciudad del Campo se prevé actuar sobre 255 viviendas, con una inversión de 533.328,62 euros. En el barrio de Las Torres, la intervención alcanzará a 338 viviendas, con un presupuesto de 530.258,7 euros. El proyecto incluye también obras en 359 viviendas localizadas en Salto del Negro, El Lasso y El Batán, con una inversión de 525.772,03 euros. En Tamaraceite, Hoya Andrea y Las Mesas se ejecutarán actuaciones en 371 viviendas, con un presupuesto de 530.860,48 euros, según el desglose del lote previsto para esta zona. Por último, en áreas como La Paterna, Cuesta Ramón y Hostelería se rehabilitarán 309 viviendas, con una inversión de 532.601,92 euros.
Inversión
En conjunto, las actuaciones suponen una inversión de más de 2,65 millones de euros en el municipio y se enmarcan en un contrato global destinado a obras de reparación, conservación y adecuación del parque público de vivienda en Canarias, con un valor estimado superior a 5,25 millones de euros.
El contrato contempla, además, actuaciones complementarias como el mantenimiento de parcelas y solares vinculados a los conjuntos residenciales, orientadas a la prevención de incendios, el control de plagas y el refuerzo de la seguridad en los entornos urbanos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 31 de marzo de 2026, a las 22:59 horas hora canaria.
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