Subvenciones de 60.000 euros para el deporte adaptado: Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo de solicitudes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha abierto el plazo para solicitar subvenciones destinadas al fomento del deporte adaptado en el municipio. La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con una dotación de 60.000 euros y permanecerá abierta hasta el 14 de abril de 2026.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el viernes 27 de marzo. Las ayudas se dirigen a entidades deportivas del municipio que participen en competiciones oficiales federadas, ya sea en el ámbito autonómico o nacional, y que cumplan los requisitos recogidos en las bases reguladoras.

Incremento de la dotación

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, señaló que al inicio del mandato la línea de apoyo era de 40.000 euros y que desde 2024 se incrementó hasta la cuantía actual. El objetivo, indicó, es respaldar a las entidades que desarrollan proyectos que facilitan el acceso a la práctica deportiva de personas con necesidades específicas.

La convocatoria tiene como finalidad promover y fomentar la práctica del deporte adaptado, apoyando proyectos deportivos dirigidos a este colectivo y favoreciendo su participación en competiciones oficiales. El procedimiento contempla la presentación de solicitudes por vía telemática, de acuerdo con las condiciones fijadas por el IMD.

Cómo presentar la solicitud

La tramitación debe realizarse de forma electrónica a través del gestor de subvenciones del IMD, disponible en este enlace: https://imdsubvenciones.laspalmasgc.es/portal_subvenciones/modules.php?mod=portal&file=index.