Triana se prepara para la procesión de Los Dolores

Los actos religiosos con motivo de la Semana Santa encaran sus días mayores con la salida este martes en procesión de la virgen de Los Dolores de Triana, la virgen de Las Angustias y San Telmo a las 19:30 horas desde la Ermita de San Bernardo y San Telmo.

El recorrido tomará la calle Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós, hará una parada en la estación Penitencial donde se encuentra el Santuario de San Antonio de Padua (Padres Franciscanos) y regresará de nuevo por Pérez Galdós hacia el parque San Telmo para hacer su entrada de nuevo al templo, cuya llegada se prevé alrededor de las 22:30 horas.

El miércoles será el momento de la Cofradía del Santo Encuentro de Cristo y la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de los Dolores de Vegueta Coronada que saldrá en procesión a las 20:00 horas desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

El recorrido se extenderá hasta las 23:30 horas, momento en el que se prevé su regreso. Este acto es otra de las citas religiosas más multitudinarias ya que saca a la calle las imágenes de cinco pasos: el Cristo con la Cruz a Cuestas; la Verónica, la virgen de Los Dolores, San Juan y la talla de Magdalena.

El El Encuentro más esperado es el que tiene lugar al final del recorrido entre el Cristo con la Cruz a Cuestas y la virgen de Los Dolores en la plaza de Santa Ana. El año pasado, la talla de Los Dolores no pudo escenificarlo por un problema en los frenos del paso que le impidieron su salida. En su lugar, la representación se hizo con la imagen de La Verónica.

Visita a los Monumentos

El jueves santo, 2 de abril, tiene lugar la tradicional Visita a los Monumentos. La costumbre católica es visitar siete iglesias, haciendo una breve oración en cada una de ellas. La simbología de cada estación representa para los devotos el ir y venir de Jesús en la noche de la traición.

Esa misma jornada tiene lugar el Vía Crucis del Cristo del Buen Fin, con la salida a medianoche de la imagen, que es acompañada en silencio por las calles de Vegueta.

Las iglesias visitadas suelen ser la Ermita de San Bernardo y San Telmo, la iglesia de los Padres Franciscanos, la parroquia de San Francisco de Asís, la Catedral de Canarias, la iglesia de San Francisco de Borja, la parroquia de San Agustín y la parroquia de Santo Domingo.

El viernes santo, 3 de abril, tendrá lugar la tradicional procesión de Las Mantillas a las 11:00 horas, con salida desde la Catedral de Canarias.