Más de 128.000 euros sin justificar: la auditoría destapa irregularidades del gerente de Turismo LPA
Un informe forense acusa al gerente de Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria de realizar transferencias a cuentas personales y pagos a terceros sin la debida documentación
La auditoría forense encargada por la sociedad municipal Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria S.A. identifica un patrón de disposiciones de fondos sin justificación documental y pagos a terceros cuya realidad material no ha podido ser acreditada. El informe cifra en 168.198,92 euros el importe total bajo sospecha entre 2023 y 2025, con especial incidencia en las operaciones realizadas por el gerente, Luis Rodríguez Neyra.
El documento describe salidas de tesorería “sin causa contractual ni soporte documental” a favor del gerente, así como transferencias hacia cuentas personales bajo conceptos genéricos. A ello se suman facturaciones por servicios de mantenimiento en el entorno del Pueblo Canario que, según informes técnicos municipales, ya estaban siendo ejecutados por personal del propio Ayuntamiento.
Disposiciones sin soporte: más de 128.000 euros a favor de la gerencia
El núcleo del informe se centra en las disposiciones de fondos realizadas directamente por la gerencia. El dictamen concluye que estas operaciones carecen de respaldo en la nómina oficial o en las liquidaciones a la Seguridad Social, y que tampoco cuentan con autorización expresa del Consejo de Administración.
La cuantía total asciende a 128.615,93 euros, distribuidos de forma creciente a lo largo del periodo analizado: 11.755,17 euros en 2023; 25.247,88 euros en 2024 y 91.612,88 euros en 2025.
El informe señala que estas salidas de fondos se ejecutaron mediante transferencias y cheques emitidos por el propio gerente, aprovechando que disponía de “plenos poderes de disposición sobre la cuenta operativa” de la entidad.
HABRÁ AMPLIACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 10 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que el Gobierno de Canarias va a rehabilitar 1.632 viviendas
- Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
- Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
- Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
- Agüimes prepara la transformación del litoral de Arinaga y del muelle
- Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
- La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria
- ‘Happy slapping’, el peligroso reto de agredir a menores por ‘likes’ en Canarias: «Multiplica la humillación para la víctima»