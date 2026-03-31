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Crónica

La «antorcha encendida» de Juan Marrero Portugés en el Náutico

El presidente del Club de 1996 a 2013 recibe un homenaje póstumo con la inauguración de una Marina con una placa que perpetúa la gestión del carismático exdirector de la Caja Insular de Ahorros

El Presidente del Real Club Náutico dirigiendose a todos los asistentes al acto. |

El Presidente del Real Club Náutico dirigiendose a todos los asistentes al acto. | / C. N.

Andrés Armas Suárez

El Real Club Náutico de Gran Canaria vivió el lunes una jornada entrañable e inolvidable al rendir homenaje a Juan Marrero Portugéz, que fue su Presidente entre 1996-2013, y antes, figura excepcional y carismática en la sociedad canaria en los años sesenta y setenta,al frente de la Caja Insular de Ahorros.

El presidente del Real Club Náutico, Pedro M. Sánchez González, Pity, abrió el acto acompañado por sus compañeros de Junta; por miembros que compartieron con Juan Marrero distintas directivas; por los seis hijos del homenajeado, Marian, Mate, Juanra, Jose, Ángel y Jorge; nietos; por el hermano José María; y por muchos amigos.

Pedro M. Sánchez habló con sentida emotividad del legado que en el Club dejó el recordado presidente quien entre otros logros «luchó para que las autoridades oficiales del momento, decidieran apoyar el proyecto».

La «antorcha encendida» de Juan Marrero Portugés en el Náutico

La «antorcha encendida» de Juan Marrero Portugés en el Náutico / La Provincia

Por parte de la época de Juan Marrero intervino Pepe Valencia, uno de sus más significados colaboradores,dijo: «recuerdo cuando acuñamos con Germán Luzardo aquello de «lo hicimos porque sabíamos que era imposible». En nombre de la familia tomó la palabra Jorge Marrero Prats, que varias veces se vió superado por la emoción del momento. «Es un enorme orgullo para toda la familia Marrero Prats vivir este reconocimiento a nuestro padre, ya que la Marina del Club fue el gran reto que siempre tuvo entre ceja y ceja y del que decía: parece mentira que el mayor y más laureado Club Náutico del Mundo, no tenga su propia Marina. A todos los socios del Club y miembros de sus Juntas Directivas que conforman los 18 años de su presidencia y creyeron en su proyecto, a todos, muchas gracias», dijo Jorge Marrero.

A la hora de los recuerdos, hubo uno muy especial para la que fue esposa de don Juan Marrero, Enriqueta Prats Cabrera, que falleció el 10 de mayo de 2024, y a la que le hubiese gustado vivir con sus hijos y nietos el homenaje.

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Parte de su legado

La placa que inmortaliza la Marina inaugurada, y como dijo el presidente ‘Pity’, «permanecerá iluminada para siempre como antorcha encendida». Su texto dice así: La Historia de este Club se forja con decisiones que perduran en el tiempo. Don Juan Marrero Portugués, impulsó durante su mandato, la construcción de esta Marina, hoy parte esencial de su legado».n

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