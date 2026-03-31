Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde pasarán los puntos limpios móviles en abril

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, mantendrá durante el mes de abril el dispositivo itinerante de los Puntos de Acopio Transitorio (PATR), un servicio que recorre de forma programada y simultánea barrios de los cinco distritos del municipio. La iniciativa está operativa desde febrero y continúa con paradas diarias de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas.

El objetivo del dispositivo es ofrecer a vecinos y vecinas un lugar cercano donde depositar residuos voluminosos y restos de pequeñas obras domésticas, para evitar su abandono en la vía pública y contribuir a la mejora del entorno urbano. En estos puntos se pueden dejar muebles y enseres, colchones, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos y hasta un máximo de cinco sacos de escombros de obra menor, con un límite de 15 kilos por saco.

Puntos de Acopio Transitorios / LP/DLP

¿Qué residuos no se recogen?

El servicio no admite residuos peligrosos, restos orgánicos, podas, neumáticos ni otros materiales que requieran un tratamiento específico, según la información municipal.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, ha señalado que el carácter itinerante del servicio "permite acercar la gestión de residuos a los barrios, facilitando a la ciudadanía una alternativa cómoda y accesible para deshacerse de enseres y restos de obra doméstica". También ha añadido que el Ayuntamiento continúa avanzando "en un modelo de ciudad más limpia y ordenada, reforzando la corresponsabilidad en el cuidado del espacio público".

Calendario de abril por distritos

La programación de abril establece ubicaciones concretas por día en cada distrito: Centro, Ciudad Alta, Isleta–Puerto–Guanarteme, Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya y Vegueta–Cono Sur–Tafira. El calendario comienza el miércoles 1 y se extiende hasta el jueves 30, con presencia en distintos barrios cada jornada dentro del horario fijado (de 11:00 a 17:00 horas).

Distrito Centro

Miércoles 1 · San Francisco · C/ Gobernador Marín Acuña con C/ Juan Sarazá Ortiz

Jueves 2 · San Nicolás · C/ Real del Castillo, 112

Viernes 3 · La Paterna · C/ Ataúlfo Argenta, 3 (Parque Lila)

Lunes 6 · Mesa y López · Avda. Mesa y López con Plaza de España

Martes 7 · Los Tarahales · Ctra. a los Tarahales, 19 (cruce de vías)

Miércoles 8 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 11

Jueves 9 · Casablanca III · C/ Amazonas con C/ Aconcagua

Viernes 10 · Arenales · Plaza de Rafael O’Shanahan

Lunes 13 · Ciudad de Mar · C/ Carvajal, 4 (interior de la plaza)

Martes 14 · Lomo Apolinario · C/ Ana Benítez con Párroco Ramón González Guedes

Miércoles 15 · Canalejas · Plaza de la Feria con C/ León y Castillo

Jueves 16 · San Nicolás · C/ Nilo (curva del mirador)

Viernes 17 · La Paterna · C/ Emilio Arrieta, 3

Lunes 20 · Triana · C/ Francisco Gourié con Munguía

Martes 21 · Urb. Divina Pastora · Calzada Lateral del Norte, 2 (parada de guaguas)

Miércoles 22 · Fincas Unidas · C/ Arco con C/ Pérez del Toro

Jueves 23 · San Nicolás · C/ Domingo Guerra del Río, frente al 43

Viernes 24 · Alcaravaneras · C/ Menéndez y Pelayo, 11

Lunes 27 · Urb. Los Ruiseñores · C/ Manuel Pérez Navarro con C/ Dr. Rafael García Pérez

Martes 28 · Ciudad Jardín · C/ Leopoldo Matos, frente al nº 31 (parque)

Miércoles 29 · Lugarejo · C/ Lugarejo, 85

Jueves 30 · Urb. Copherfan · Urbanización Copherfan, 13

Distrito Ciudad Alta

Miércoles 1 · Siete Palmas · Avda. Pintor Felo Monzón con Las Borreras

Jueves 2 · Escaleritas · C/ Juan Ramón Jiménez, 41 (parque)

Viernes 3 · Barrio Atlántico · C/ Alférez Provisional, 111

Lunes 6 · Altavista · C/ Valle Inclán con C/ Juan Ramón Jiménez

Martes 7 · Polvorín / San Antonio · C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique

Miércoles 8 · Cuevas Torres · C/ Bejeque con Avda. Escaleritas

Jueves 9 · Las Torres · C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, 12

Viernes 10 · Barranquillo Don Zoilo · C/ Párroco Villar Reina, 50

Lunes 13 · Escaleritas · C/ Joaquín Blume, 11 (parque)

Martes 14 · Las Rehoyas · C/ Santa María de la Cabeza con C/ Montejurra

Miércoles 15 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Farmacéutico Pedro Rivero

Jueves 16 · Cinco Continentes · Urbanización Cinco Continentes, 2

Viernes 17 · Barrio Atlántico · C/ Donante Altruista, 5

Lunes 20 · El Cardón · Ctra. al Cardón con Camino Viejo El Cardón

Martes 21 · Schamann · C/ Don Pedro Infinito, 22

Miércoles 22 · Siete Palmas · C/ Fondos de Segura, 9

Jueves 23 · Escaleritas · C/ Doctor Woelfel (Plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)

Viernes 24 · El Pilar · Plaza de la Ballena, 2

Lunes 27 · Polígono Cruz de Piedra · C/ Joaquín Belón, 26

Martes 28 · Barrio Atlántico · C/ Diego Betancor Suárez, 33

Miércoles 29 · Parque Central · Avda. Parque Central, 1

Jueves 30 · Urb. Sansofé · C/ Farmacéutico Miguel Padilla, 5

Distrito Isleta – Puerto – Guanarteme

Miércoles 1 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Jueves 2 · Nueva Isleta · C/ Don Quijote de la Mancha, 2

Viernes 3 · Puerto · C/ Ferreras, 16

Lunes 6 · Guanarteme · C/ Olof Palme, 8

Martes 7 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Miércoles 8 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión

Jueves 9 · Isleta · Plaza del Pueblo

Viernes 10 · Puerto · C/ Luis Morote con C/ General Vives

Lunes 13 · Isleta · C/ Coronel Rocha, 5

Martes 14 · Mesa y López · C/ Churruca con C/ Salvador Manrique de Lara

Miércoles 15 · Isleta · C/ Blas de Lezo con C/ Bentagache

Jueves 16 · Puerto · C/ Presidente Alvear con C/ Juan Manuel Durán González

Viernes 17 · Guanarteme · C/ Los Martínez de Escobar con C/ Fernando Guanarteme

Lunes 20 · Isleta · C/ Palmar, 87 (plaza)

Martes 21 · Guanarteme · C/ República Dominicana con C/ Churruca

Miércoles 22 · Isleta · Plaza del Pueblo

Jueves 23 · La Minilla Baja · C/ Habana con Bogotá

Viernes 24 · Nueva Isleta · C/ Alonso Quijano con C/ Coronel Rocha

Lunes 27 · Guanarteme · Plaza del Pilar

Martes 28 · Las Coloradas · Avda. Semana de la Pasión

Miércoles 29 · Guanarteme · C/ Mario César con C/ Valparaíso

Jueves 30 · Isleta · C/ Coronel Rocha (acceso al Confital)

Distrito Tamaraceite – San Lorenzo – Tenoya

Miércoles 1 · Lomo de Los Frailes · Avda. César Manrique (rotonda)

Jueves 2 · La Galera · C/ Los Membrilleros, 17

Viernes 3 · San Lorenzo · Aparcamiento junto al Centro de Salud

Lunes 6 · Costa Ayala · C/ Mar Mediterráneo, 10

Martes 7 · Las Mesas · C/ Punta del Hidalgo con C/ Guillén Peraza

Miércoles 8 · El Zardo · C/ Camino Martínón Navarro

Jueves 9 · Hoya Andrea · C/ Invierno, 53

Viernes 10 · Tenoya · Plaza Alcalde Juan Santana Vega

Lunes 13 · Casa Ayala · C/ Casa Ayala con Risco Quío

Martes 14 · Siete Puertas · Barranquillo con Diseminado de Siete Puertas

Miércoles 15 · Almatriche · C/ Juan Hidalgo, 6

Jueves 16 · Lomo de Los Frailes · C/ Pedro del Castillo Olivares, 4

Viernes 17 · El Toscón Alto · C/ El Cartero con C/ El Ebanista

Lunes 20 · Los Giles · C/ San Juan Bosco

Martes 21 · Ciudad del Campo · C/ Fotógrafo Fachico Rojas Fariña, 119

Miércoles 22 · Ladera Alta · C/ Dolores Campos Herrero

Jueves 23 · Piletas · GC-21 (rotonda acceso)

Viernes 24 · Cuevas Blancas · C/ Lugar de Cuevas Blancas, 5

Lunes 27 · Tamaraceite · C/ Cruz del Ovejero, 32

Martes 28 · La Suerte · C/ San Andrés con C/ San Antolín

Miércoles 29 · Llanos de María Rivera · C/ Llanos de María Rivera, 77

Jueves 30 · San José del Álamo · GC-221 con C/ La Concepción

Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira

Miércoles 1 · El Batán · C/ Albert Schweitzer, 40

Jueves 2 · Cuesta Ramón · Lomo de Cuesta Ramón, 3

Viernes 3 · Casablanca I · Avda. de Amurga con C/ Juan Sebastián Bach

Lunes 6 · La Montañeta · C/ Isla de Montaña Clara, 1

Martes 7 · Lomo de En Medio · GC-801, 41

Miércoles 8 · Vega de San José · C/ Málaga, 32

Jueves 9 · La Matula · C/ Hermanos Toledo Suárez, 21

Viernes 10 · San Juan · Camino al Polvorín con Batería de San Juan

Lunes 13 · La Calzada · Ctra. a la Calzada, 89

Martes 14 · Monte Quemado / Hoyos · Ctra. a Los Hoyos con Avda. de Tamaragua

Miércoles 15 · Zárate · C/ Sabino Berthelot, 6

Jueves 16 · San José · Paseo de San José, 142

Viernes 17 · Urb. Santa Margarita · C/ Soria, 6

Lunes 20 · San Cristóbal · C/ Marina (entrada Cofradía)

Martes 21 · El Lasso · Urb. El Lasso, bloque 4

Miércoles 22 · Urb. Tres Palmas · C/ Concejal Andrés Alvarado Janina

Jueves 23 · Urb. El Zurbarán · C/ Saulo Torón, 21

Viernes 24 · Hoya de la Plata · C/ Vial 1009

Lunes 27 · Tafira Baja · C/ Tucumán, 21

Martes 28 · El Secadero · C/ Arminda, 1

Miércoles 29 · San Francisco de Paula · C/ Arquitecto Eduardo Laforet

Jueves 30 · Urb. Monteluz · C/ Músico Juan Reyes de Armas, 2

El Ayuntamiento recuerda que estos puntos están pensados para facilitar una retirada ordenada de enseres y restos de obra menor en el ámbito doméstico, dentro de los límites establecidos, y evitar la acumulación de residuos en espacios públicos.