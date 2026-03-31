El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el concurso del Guiniguada: "Se están haciendo las cosas con rigor"

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el concurso para la renovación del Paseo Guiniguada. Presentada por Portela International Arts & Architects, una de las propuestas finalistas, la acusación atribuía presuntos delitos de corrupción a la alcaldesa, Carolina Darias, y al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque.

El gobierno municipal ha recibido esta novedad como "una buena noticia para la ciudad" que "refuerza el convencimiento de que desde el Ayuntamiento se están haciendo las cosas con rigor, responsabilidad y pleno respeto a la legalidad". Asimismo, matiza que "esto permite seguir avanzando en un gran proyecto para la ciudadanía".

Argumentos de la denuncia

La denuncia, en la que todavía cabe la posibilidad de impugnar, sostiene que hubo "un amaño" en el concurso a raíz de una "intención de adjudicación previa". El arquitecto Sergio Portela aseguró en anteriores declaraciones públicas que se dio "una manipulación brutal, casi absurda e incluso infantil".

A ello añadió: "Estas actitudes se están cargando la profesión de la arquitectura y el urbanismo". Además, cuestionó la valoración que obtuvo su proyecto, Próspero Guiniguada, que se llevó la puntuación más baja.

La propuesta ganadora

AWA, la inciativa ganadora, obtuvo la mayor puntuación del jurado y de la ciudadanía. Integrará el espacio urbano y paisajístico del Guiniguada a través de la canalización del barranco y su desembocadura en distintas áreas peatonales.

El proyecto recoge una zona denominada 'bosque' y otra 'jardines', además de un paseo para conectar distintas zonas históricas en los alrededores del barranco. Asimismo, se levantará una gran plaza entre el teatro Pérez Galdós y el mercado de Vegueta, simbolizando la unión entre Vegueta y Triana.