Los Dolores de Triana reúne tradición y fervor en Las Palmas de Gran Canaria

La imagen de la virgen de Los Dolores de Triana salió este martes de la Ermita de San Bernardo y San Telmo entre aplausos y lágrimas de los fieles que se congregaron en el exterior de la Ermita de San Telmo, en Triana, a pesar de la intensa calima que ha afectado a las Islas durante toda la jornada.

A las 19:48 horas, los costaleros sacaban la talla en una de las maniobras más complejas del recorrido por lo angosto de las puertas de la pequeña ermita. Minutos antes lo hacían con la imagen del Cristo del Perdón y la Misericordia, un gesto que se ha convertido ya en una tradición de las últimas procesiones.

Con su manto negro, la imagen de la virgen era levantada por 21 costaleros, entre los que nuevamente se encontraban internos del Centro Penitenciario del Salto del Negro. El trono, decorado con claveles rosados, siemprevivas malva y anastasias blancas. Los cirios iluminaban el rostro de la talla religiosa que atraía los aplausos y vítores de quienes sentían con fervor uno de los momentos álgidos de la tarde.

«Que proteja a los míos»

Entre ellos estaba Laura. Acudía por tercer año a presenciar la salida de la virgen, en esta ocasión con más significado porque su sobrino era de uno de los costaleros. «Me encanta todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero más emociono porque debajo va él, que es uno de los internos de Salto del Negro».

Entre lágrimas, no solo el bienestar de su sobrino, también la salud de su madre enferma con demencia, estaban presente en sus primeros pensamientos y ruegos. «Que proteja a todos los míos», decía mientras seguía a la imagen.

Procesión de Los Dolores / José Carlos Guerra

Otro de los asistentes que miraba absorto la imagen religiosa era Claudio Doria. Originario de la ciudad italiana de Milán, lleva residiendo en el sur de la Isla desde hace tres años; pero ésta era la primera vez que presenciaba un acto de Semana Santa en la capital grancanaria.

«Me encanta la atmósfera que se vive y la participación de la gente». Y no fue la única turista que estuvo presente. «Vivimos en Perpiñán, en Francia, y la procesión que se hace allí es muy lúgubre, aquí hay más color», resalta Cecilia Herrera, quien además subraya la «comunión que se crea entre todos».

Por la calle principal de Triana, se iban sumando decenas de paseantes y turistas a quienes la procesión pilló en medio de una tarde de compras. Manu y Maya, de Vecindario, disfrutaban de un helado en una pastelería de la zona. Sentados en primera fila, resaltaron la belleza y la alta participación de la gente a pesar del mal tiempo. «No sabíamos que hoy había esto, pero nos alegra verlo, es muy bonito».

Me encanta la atmósfera que se vive y la participación de la gente Claudio Doria — Asistente a la procesión

En un comercio contiguo, sucedía lo mismo con dos trabajadoras de una tienda deportiva. «Es bonito escuchar, y ver, algo así mientras trabajas; sobre todo, llama la atención la cantidad de gente joven que hay», destaca una de ellas.

Jóvenes como Ana González, de 26 años, que va en silencio tras el paso. «Para mí tiene un factor sentimental, por mi tío, que falleció hace tiempo y yo venía con él». Ella, como homenaje y recuerdo, continúa haciéndolo.

El recorrido continuó por Travieso, donde se dio el segundo de los giros más complicados. Los aplausos volvían y los acordes de la Banda Isleña animaban a quienes bajo el trono, de unos 1.000 kilos de peso, cargaban el peso de la fe.

Siguió por General Bravo y Pérez Galdós. Los peregrinos hicieron una parada en la estación Penitencial donde se encuentra el Santuario de San Antonio de Padua (Padres Franciscanos y tras casi tres horas, la imagen de la virgen de Los Dolores regresó de nuevo a su templo.

Las procesiones continúan este miércoles con el Santo Encuentro, una de las más multitudinarias de la capital grancanaria, cuyos cinco pasos saldrán del templo de Santo Domingo a las 20:00 horas.