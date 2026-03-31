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Ganchillo, pilates y banca digital segura: la oferta formativa de la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Universidad Popular, ofrece actividades formativas en varios centros, incluyendo talleres de bienestar físico, creatividad y formación digital a partir de abril

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Educación, Nina Santana, en una de las instalaciones de la Universidad Popular.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Educación, Nina Santana, en una de las instalaciones de la Universidad Popular. / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, pone en marcha a partir de abril una nueva programación de actividades formativas en los centros de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste (UP).

Los talleres y cursos se desarrollarán en los espacios como Lomo Blanco, Guanarteme, La Isleta, Ciudad Alta, La Paterna o Santa Catalina, e incluyen propuestas vinculadas al bienestar físico, la creatividad, formación digital y cultura, adaptadas a diferentes edades e intereses.

Entre las actividades destacan zumba, pilates o estiramientos; propuestas creativas como ganchillo, óleo con espátula o elaboración de bolsos; así como iniciativas culturales vinculadas al Día del Libro, con exposiciones, ponencias y actividades participativas en varios centros. La concejala de Educación, Nina Santana, destacó que la programación responde a las demandas vecinales con una oferta que resulta "clave para mejorar la calidad de vida y reducir la brecha tecnológica”.

Por centros

En la Universidad Popular en Lomo Blanco incluye, además de los talleres de actividad física y creativas, la exposición ‘Historias que se transforman’, centrada en la creación artística con papel, junto a actividades vinculadas a la lectura como el préstamo de libros o taller de escultura con libros y una ponencia literaria.

En Guanarteme, la oferta combina formación práctica y digital con actividades de ocio y bienestar, incluyendo un curso para aprender a montar en bicicleta, un taller de cocina canaria centrado en la elaboración de ropa vieja y acciones formativas sobre banca digital segura. A ello se suman talleres continuos de estiramientos e iniciación a internet.

El centro de La Isleta apuesta por la creatividad artística con talleres de óleo con espátula y ganchillo, además de actividades de bienestar como pilates. Durante el mes de abril, también acogerá una exposición colectiva con trabajos realizados en distintos talleres, en el marco de la celebración del Día del Libro.

En Ciudad Alta, la programación incluye talleres de elaboración de bolsos, una charla especializada sobre ‘Arte y mujer’ impartida por una profesora de la Ulpgc y una visita cultural a la Cueva Pintada de Gáldar.

Por su parte, La Paterna impartirá formación en competencias digitales, como herramientas de Google o inteligencia artificial. Por último, el centro de Santa Catalina acoge un curso sobre producción de eventos, en el marco de las actividades desarrolladas en colaboración con la Escuela de Ciudadanía de Gran Canaria.

La información sobre los talleres está disponible en la web de la Universidad Popular y en los perfiles de redes sociales, así como en el canal de WhatsApp.

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Asimismo, las personas interesadas pueden contactar directamente con los centros de formación a través del teléfono: Ciudad Alta (928 424 670), Guanarteme (928 270 094), La Isleta (928 470 439), Lomo Blanco (928 354 424) y Tamaraceite (928 675 690).

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