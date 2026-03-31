La mejor torrija de Las Palmas está en la capital de Gran Canaria: así es el postre perfecto para los amantes del dulce

Las torrijas son el productor por excelencia de la Semana Santa, un dulce elaborado con pan, leche, azúcar, canela, aceite, huevos y ralladura de limón, ingredientes básicos que juntándolos ofrecen un postre delicioso. La revista Viajar ha realizado una selección de las mejores torrijas de cada provincia y Las Palmas tiene un establecimiento destacando.

La mejor torrija de Las Palmas

El mejor postre típico de Semana Santa de esta provincia se encuentra en el Restaurante 1890 La Bodeguita, ubicado en el Hotel Santa Catalina. Su propuesta apuesta por incorporar toques más innovadores como son la tierra de galleta y una bola de helado artesanal, algo que consigue un contraste de texturas y sabores en cada bocado.

Un postre que ha convertido al restaurante en una parada obligatoria para los amantes del dulce, especialmente de las torrijas.

Horario y ubicación

1890 La Bodeguita se encuentra la calle León y Castillo, 227, en Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente en el Hotel Santa Catalina. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento.

Abre todos los días de 12:00 a 00:00 horas, mientras que la cocina lo hace de 13:00 a 23:00 horas.

Torrijas / LP/DLP

Dónde surgen las torrijas

Tiene su origen en la Roma clásica del siglo I. Una receta que se consolidó en nuestro país como un alimenta clave durante la cuaresma, una época marcada por el ayuno y la abstinencia de carne. Su alto valor energético las convirtió en una opción perfecta para saciar el hambre durante esos días.

En España se consumen alrededor de 10 millones de torrijas en Semana Santa, un dulce que se ha consolidado como típico de estas fechas.