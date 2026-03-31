Un novedoso diseño urbano convierte la cancha de Nueva Isleta en la cuarta más moderna de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha concluido los trabajos de reforma integral de la cancha de fútbol sala y balonmano del barrio de Nueva Isleta, que ya se encuentra abierta al público tras una inversión municipal de 70.000 euros.

La instalación se convierte en la cuarta cancha de la ciudad con un diseño urbano personalizado, una iniciativa que busca modernizar los espacios deportivos al aire libre y hacerlos más atractivos para la práctica de la actividad física.

Detalle de los trabajos

Los trabajos han incluido el pulido mecánico de la superficie, la reparación de fisuras y desconches y la aplicación de un sistema de pavimento con resina sólida, además del acabado final con dos capas de pintura de colores que configuran el nuevo diseño de la cancha. Asimismo, se ha incorporado un aditivo antideslizante que otorga a la pista un Certificado de resbaladicidad clase 3 con el que garantizar la seguridad de los usuarios.

La intervención también contempló el marcaje de las líneas reglamentarias de juego y la renovación de la pintura del murete perimetral, lo que ha permitido recuperar integralmente este espacio deportivo del barrio.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó la instalación con el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, y destacó que con la finalización de la intervención "ponemos a disposición de la ciudadanía una instalación renovada, más moderna y segura". Un proyecto, añadió, que "contribuyen a fomentar hábitos de vida activos entre la población".