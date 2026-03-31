La pizzería más antigua de Canarias está en Las Palmas de Gran Canaria: abierta desde 1966

En Las Palmas de Gran Canaria la oferta gastronomía continúa aumentando, peor hay locales que mantiene su tradición aunque pasen los años. Eso ocurre con La Pizza, un establecimiento de la capital que lleva abierto desde 1966.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado recientemente el local y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Esta es la pizzería más antigua de las Islas Canarias, lleva abierta más de medio siglo", destacan.

Pizzas de masa fina

En su visita, para abrir el apetito probaron la focaccia de queso y la focaccia de tomate (3,76 €). Tras probar este entrante "supereconómico", pasaron a las pizzas. "Son bastante grandes y la masa es fina", señalan. También destacan la variedad de opciones que ofrece el establecimiento.

Entre todas las opciones, se decantaron por la pizza libanesa (10,70 €), una elección que recomiendan a sus seguidores. “Nosotros nos decantamos por la libanesa, que te recomendamos 100x100”, aseguran.

Una carbonara que no sigue la receta clásica

Además de las pizzas, el local también ofrece pastas. La carbonara (11,85 €) fue la elegida, destacan que el plato estaba muy bueno, pero no se ciñe a la receta original. "Estaba muy buena, pero es cierto que la receta no era la tradicional”, explican.

Sin embargo, resalta un detalle que les gustó mucho de la experiencia gastronómica. “Te lo sirven con parmesano extra para que te lo pongas al gusto”.

Elaboradas en horno de leña

Uno de los aspectos que llamó la atención de los creadores de contenido fue el espacio. “Tienen un horno de leña y además todo el interior del local es súper bonito, parece una cueva”, comentan. Un ambiente que junto a la historia del restaurante lo convierte en una parada obligatoria para quienes busquen un lugar clásico que combina gastronomía de calidad e historia y tradición.

Horario y ubicación

La Pizza se encuentra en la calle Tomás Miller, 64, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones.

Abre los lunes en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:30 horas, mientras que miércoles y jueves lo hace únicamente para ofrecer servicio de cenas. De viernes a domingo vuelven a ofrecer tanto servicio a mediodía como por la noche. Los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.