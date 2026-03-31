Religión

Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria: recorridos y cortes de tráfico de las procesiones

El Ayuntamiento despliega un dispositivo especial, que incluye refuerzo de limpieza, seguridad y regulación del tráfico por los actos religiosos

Procesión Magna Interparroquial de 2025. / Andrés Cruz / LPR

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos programados hasta el próximo domingo 5 de abril, así como dar respuesta ante la posible afluencia de personas a las zonas de playa en función de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

La Policía Local regulará el tráfico mediante cortes puntuales de vías y restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público y en el conjunto de barrios donde se celebran actos.

Este refuerzo del Servicio Municipal de Limpieza se desarrollará durante todo el periodo de Semana Santa hasta el 5 de abril, y contará con una previsión de 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de distintos servicios de baldeo, barrido y brigadas, así como con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada, furgones y maquinaria específica, lo que permitirá dar cobertura a las necesidades de limpieza antes y después de cada acto.

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha preparado un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la Semana Santa, que contempla el desarrollo de las procesiones tradicionales en los distintos barrios de la ciudad, así como la adaptación de los servicios para garantizar la seguridad y la convivencia durante estos días”, ha señalado el concejal del área. En este sentido, el dispositivo de la Policía Local también incorpora una reorientación de efectivos que permitirá compatibilizar la cobertura de los actos procesionales con el refuerzo de la presencia policial en el litoral de la ciudad.

Recorridos de las procesiones

Miércoles Santo, 1 de abril

San Lorenzo – Santo Encuentro

Horario: 20:00 – 20:45

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre hasta Plaza de San Lorenzo.

La Isleta – Vía Crucis San Pedro – El Salvador

Horario: 20:00 – 22:00

Recorrido: Iglesia de San Pedro, Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas, Iglesia El Salvador.

Vegueta – Procesión del Santo Encuentro

Horario: 20:00 – 23:30

Recorridos diferenciados:

Cristo con la Cruz: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina.

San Juan y Magdalena: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.

La Verónica: mismo recorrido que el anterior.

Virgen de los Dolores: Plaza de Santo Domingo, García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.

Regreso común: Plaza de Santa Ana, Catedral, Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello, Plaza de Santo Domingo.

Procesión del Santo Encuentro, en 2025. / ANDRES CRUZ

Jueves Santo, 2 de abril

Puerto – Vía Crucis

Horario: 21:00 – 22:30

Recorrido: Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, General Vives, Ruiz de Alda.

Guanarteme – Vía Crucis Cristo Crucificado

Horario: 22:30 – 23:00

Recorrido: Plaza del Cristo Crucificado, Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla, Plaza del Cristo Crucificado.

San Lorenzo – Vía Crucis

Horario: 23:30 – 00:30

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre.

Vegueta – Vía Crucis del Silencio

Horario: 00:00 – 02:30

Recorrido: Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo.

Viernes Santo, 3 de abril

Tenoya – Vía Crucis

Horario: 08:00 – 10:00

Recorrido: Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez.

Vegueta – Procesión de las Mantillas

Horario: 11:00 – 12:30

Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina.

Lomo Blanco – Vía Crucis

Horario: 18:15 – 19:45

Recorrido: Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain.

Tenoya – Dolores y Santa Cruz

Horario: 18:30 – 19:30

Recorrido: Carretera General, Practicante Antonio Henríquez, Camino a Tenoya, Ermita.

Procesión Magna (Triana–Vegueta)

Horarios:

Santo Domingo: 18:30 – 22:00

San Agustín: 18:45 – 21:30

San Francisco de Asís: 19:00 – 22:00

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

Salida: 18:30

Recorrido:

Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su templo.

Parroquia de San Agustín

Salida: 18:45

Recorrido:

Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, donde se incorpora al cortejo procedente de Santo Domingo, continuando por Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín y Plaza de San Agustín hasta su templo.

Parroquia de San Francisco de Asís

Salida: 19:00

Recorrido:

Plaza de San Francisco, Dr. Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, donde se incorpora al cortejo general antes de entrar en la Alameda de Colón, continuando por General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Doctor Domingo Déniz hasta su templo.

Cono Sur – Interparroquial Casablanca – Hoya de la Plata

Horario: 19:00 – 20:00

Recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier.

Puerto – Santo Encuentro

Horario: 19:00 – 21:30

Recorrido: Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear.

La Isleta – Ntra. Sra. de la Luz

Horario: 19:30 – 21:00

Recorrido: Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.

San Lorenzo – Santo Entierro

Horario: 20:30 – 21:30

Recorrido: Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.

Tamaraceite – Santo Entierro

Horario: 20:30 – 21:30

Recorrido: Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo.

Ciudad Alta – Cristo Yacente

Horario: 21:00 – 23:00

Recorrido: Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael.

San Lorenzo – Retiro de la Virgen

Horario: 21:30 – 22:30

Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.

El Polvorín – San Antonio de Padua

Horario: 22:00 – 23:30

Recorrido: San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique.

Triana – Soledad (Procesión del Silencio)

Horario: 22:30 – 23:30

Recorrido: Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz.

Sábado Santo, 4 de abril

Vegueta – Traslado de trono

Horario: 19:30

Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral.

Domingo de Resurrección, 5 de Abril

Vegueta – Resucitado

Horario: 11:30 – 13:30

Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo.

La Isleta – Cristo Resucitado

Horario: 12:00

Noticias relacionadas y más

Recorrido: Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.

  1. Estos son los 10 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que el Gobierno de Canarias va a rehabilitar 1.632 viviendas
  2. Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
  3. Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
  4. Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Agüimes prepara la transformación del litoral de Arinaga y del muelle
  6. Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
  7. Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir
  8. La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

La mejor torrija de Las Palmas está en la capital de Gran Canaria: así es el postre perfecto para los amantes del dulce

La mejor torrija de Las Palmas está en la capital de Gran Canaria: así es el postre perfecto para los amantes del dulce

Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde pasarán los puntos limpios móviles en abril

Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria: recorridos y cortes de tráfico de las procesiones

Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria: recorridos y cortes de tráfico de las procesiones

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Estos son los seis barrios donde Las Palmas de Gran Canaria quiere impulsar 2.000 viviendas públicas nuevas

Estos son los seis barrios donde Las Palmas de Gran Canaria quiere impulsar 2.000 viviendas públicas nuevas

Más de 128.000 euros sin justificar: la auditoría destapa irregularidades del gerente de Turismo LPA

Más de 128.000 euros sin justificar: la auditoría destapa irregularidades del gerente de Turismo LPA

La Fiscalía archiva la denuncia por corrupción en el concurso del Paseo Guiniguada

La Fiscalía archiva la denuncia por corrupción en el concurso del Paseo Guiniguada

La pizzería más antigua de Canarias está en Las Palmas de Gran Canaria: abierta desde 1966

La pizzería más antigua de Canarias está en Las Palmas de Gran Canaria: abierta desde 1966
