Religión
Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria: recorridos y cortes de tráfico de las procesiones
El Ayuntamiento despliega un dispositivo especial, que incluye refuerzo de limpieza, seguridad y regulación del tráfico por los actos religiosos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos programados hasta el próximo domingo 5 de abril, así como dar respuesta ante la posible afluencia de personas a las zonas de playa en función de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días.
La Policía Local regulará el tráfico mediante cortes puntuales de vías y restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público y en el conjunto de barrios donde se celebran actos.
Este refuerzo del Servicio Municipal de Limpieza se desarrollará durante todo el periodo de Semana Santa hasta el 5 de abril, y contará con una previsión de 50 trabajadores, entre mandos, conductores y operarios de distintos servicios de baldeo, barrido y brigadas, así como con 18 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, camiones brigada, furgones y maquinaria específica, lo que permitirá dar cobertura a las necesidades de limpieza antes y después de cada acto.
“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha preparado un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la Semana Santa, que contempla el desarrollo de las procesiones tradicionales en los distintos barrios de la ciudad, así como la adaptación de los servicios para garantizar la seguridad y la convivencia durante estos días”, ha señalado el concejal del área. En este sentido, el dispositivo de la Policía Local también incorpora una reorientación de efectivos que permitirá compatibilizar la cobertura de los actos procesionales con el refuerzo de la presencia policial en el litoral de la ciudad.
Recorridos de las procesiones
Miércoles Santo, 1 de abril
San Lorenzo – Santo Encuentro
Horario: 20:00 – 20:45
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, San Sebastián, Licenciado Pedro Mederos, Marqués de Muni y 13 de Septiembre hasta Plaza de San Lorenzo.
La Isleta – Vía Crucis San Pedro – El Salvador
Horario: 20:00 – 22:00
Recorrido: Iglesia de San Pedro, Timagán, Paseo de Las Canteras, Párroco José Luis Guerra de Armas, Iglesia El Salvador.
Vegueta – Procesión del Santo Encuentro
Horario: 20:00 – 23:30
Recorridos diferenciados:
Cristo con la Cruz: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana, Obispo Codina.
San Juan y Magdalena: Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
La Verónica: mismo recorrido que el anterior.
Virgen de los Dolores: Plaza de Santo Domingo, García Tello, Reyes Católicos, Espíritu Santo, Obispo Codina, Plaza de Santa Ana.
Regreso común: Plaza de Santa Ana, Catedral, Obispo Codina, Reloj, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
Jueves Santo, 2 de abril
Puerto – Vía Crucis
Horario: 21:00 – 22:30
Recorrido: Presidente Alvear, Juan Manuel Durán, General Vives, Ruiz de Alda.
Guanarteme – Vía Crucis Cristo Crucificado
Horario: 22:30 – 23:00
Recorrido: Plaza del Cristo Crucificado, Olof Palme, Arístides Briand, Kant, Portugal, El Cid, Secretario Padilla, Plaza del Cristo Crucificado.
San Lorenzo – Vía Crucis
Horario: 23:30 – 00:30
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, Antonio Martel Rodríguez, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre.
Vegueta – Vía Crucis del Silencio
Horario: 00:00 – 02:30
Recorrido: Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Dr. Chil, Plaza de San Agustín, San Agustín, Espíritu Santo, Obispo Codina, Castillo y Plaza del Espíritu Santo.
Viernes Santo, 3 de abril
Tenoya – Vía Crucis
Horario: 08:00 – 10:00
Recorrido: Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez.
Vegueta – Procesión de las Mantillas
Horario: 11:00 – 12:30
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina.
Lomo Blanco – Vía Crucis
Horario: 18:15 – 19:45
Recorrido: Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain.
Tenoya – Dolores y Santa Cruz
Horario: 18:30 – 19:30
Recorrido: Carretera General, Practicante Antonio Henríquez, Camino a Tenoya, Ermita.
Procesión Magna (Triana–Vegueta)
Horarios:
Santo Domingo: 18:30 – 22:00
San Agustín: 18:45 – 21:30
San Francisco de Asís: 19:00 – 22:00
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
Salida: 18:30
Recorrido:
Plaza de Santo Domingo, García Tello, San Marcos, Dr. Vernau, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Dr. Vernau, San Marcos, García Tello y Plaza de Santo Domingo hasta su templo.
Parroquia de San Agustín
Salida: 18:45
Recorrido:
Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, donde se incorpora al cortejo procedente de Santo Domingo, continuando por Obispo Codina (Catedral), Muro, Plaza Cairasco, General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín y Plaza de San Agustín hasta su templo.
Parroquia de San Francisco de Asís
Salida: 19:00
Recorrido:
Plaza de San Francisco, Dr. Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, donde se incorpora al cortejo general antes de entrar en la Alameda de Colón, continuando por General Bravo, San Bernardo, Cano, Arena, Mayor de Triana, Mendizábal, San Agustín, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, Reloj, Obispo Codina, Muro, Plaza Cairasco, Alameda de Colón y Doctor Domingo Déniz hasta su templo.
Cono Sur – Interparroquial Casablanca – Hoya de la Plata
Horario: 19:00 – 20:00
Recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier.
Puerto – Santo Encuentro
Horario: 19:00 – 21:30
Recorrido: Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear.
La Isleta – Ntra. Sra. de la Luz
Horario: 19:30 – 21:00
Recorrido: Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.
San Lorenzo – Santo Entierro
Horario: 20:30 – 21:30
Recorrido: Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
Tamaraceite – Santo Entierro
Horario: 20:30 – 21:30
Recorrido: Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo.
Ciudad Alta – Cristo Yacente
Horario: 21:00 – 23:00
Recorrido: Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael.
San Lorenzo – Retiro de la Virgen
Horario: 21:30 – 22:30
Recorrido: Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo.
El Polvorín – San Antonio de Padua
Horario: 22:00 – 23:30
Recorrido: San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique.
Triana – Soledad (Procesión del Silencio)
Horario: 22:30 – 23:30
Recorrido: Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz.
Sábado Santo, 4 de abril
Vegueta – Traslado de trono
Horario: 19:30
Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral.
Domingo de Resurrección, 5 de Abril
Vegueta – Resucitado
Horario: 11:30 – 13:30
Recorrido: Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo.
La Isleta – Cristo Resucitado
Horario: 12:00
Recorrido: Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz.
