Estos son los seis barrios donde Las Palmas de Gran Canaria quiere impulsar 2.000 viviendas públicas nuevas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sometido a información pública el ‘Estudio del suelo público susceptible de acoger vivienda protegida’, un documento elaborado por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) que identifica parcelas municipales con una superficie total de 65.505 metros cuadrados con capacidad para construir más de 2.000 viviendas de promoción pública.

El anuncio, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, abre un plazo de siete días hábiles para la consulta del documento y la presentación de alegaciones, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 4.1 y 4.bis del Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias.

El estudio detalla que estas actuaciones se distribuyen en 14 parcelas municipales —con distintos usos dotacionales como educativo, cultural, deportivo o de servicios—, lo que evidencia el aprovechamiento de suelo público que no ha sido desarrollado durante décadas.

Tamaraceite concentra el mayor volumen de suelo

El estudio sitúa estas parcelas en seis barrios del municipio. Tamaraceite concentra el mayor volumen de suelo, con más de 34.000 metros cuadrados y un potencial de 947 viviendas, seguido de Las Torres, con capacidad para 595 viviendas. En El Batán habría capacidad para construir hasta 165 viviendas, mientras que en Casablanca III el potencial alcanza las 197. San Lázaro dispone de suelo para 91 viviendas y La Minilla cuenta con una parcela con capacidad para 26.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que “este estudio, un análisis técnico riguroso, nos da la posibilidad de promover nuevas promociones de vivienda en coordinación con otras administraciones, contribuyendo a ampliar el parque público”.

El documento técnico justifica la idoneidad de estos suelos al tratarse, en muchos casos, de parcelas calificadas como dotacionales desde hace más de 25 años que no han sido desarrolladas, lo que evidencia que las necesidades de equipamientos en estos entornos se encuentran cubiertas en la actualidad. Asimismo, incorpora un análisis demográfico que concluye que la implantación de estas viviendas no compromete la calidad de vida de los barrios.

Medidas urgentes en materia de vivienda

Así, el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias permite acortar plazos de forma considerable, al evitar la necesidad de modificar el Plan General y facilitar que estas viviendas puedan impulsarse directamente mediante proyectos de edificación.

El expediente puede consultarse en las oficinas del Servicio de Urbanismo, situadas en la Plaza de la Constitución, número 2, segunda planta, en horario de 08:00 a 14:00 horas, previa solicitud de cita, así como en el portal web municipal, en el área de Urbanismo e Infraestructuras, apartado de información pública (https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/urbanismo-e-infraestructuras/informacion-publica/).

Tras el periodo de información pública y una vez analizadas las alegaciones presentadas, el estudio será sometido a su aprobación definitiva por el Pleno municipal.