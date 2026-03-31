¿Qué ver el martes santo 2026 en Las Palmas de Gran Canaria?: procesiones, horarios y claves de una noche única

La Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria 2026, que se celebra del 29 de marzo al 5 de abril, convierte el casco histórico en el epicentro de la tradición religiosa y cultural del archipiélago. Durante estos días, barrios como Vegueta y Triana concentran la mayoría de actos, con procesiones que combinan patrimonio, arte sacro y fervor popular .

El Martes Santo 2026, una de las jornadas más esperadas, destaca por una procesión principal que recorre calles emblemáticas y atrae tanto a fieles como a visitantes. Este día se caracteriza por un ambiente creciente dentro del calendario litúrgico, antes de los momentos más solemnes del Jueves y Viernes Santo.

La procesión principal del Martes Santo en 2026

El acto central del Martes Santo en Las Palmas de Gran Canaria es la procesión de Nuestra Señora de los Dolores de Triana, una de las más reconocidas dentro del programa oficial de la ciudad.

Esta procesión está prevista entre las 19:00 y las 21:30 horas, con salida desde la Ermita de San Telmo y recorrido por algunas de las calles más transitadas del entorno de Triana, como la calle Mayor de Triana o la Alameda de Colón .

Recorrido de la procesión de Los Dolores, el Martes Santo 31 de marzo. / La Provincia / 5

Se trata de un cortejo que destaca por su carácter solemne y por la gran participación de cofradías locales, acompañadas por música procesional y un importante seguimiento ciudadano. La imagen de la Virgen de los Dolores es una de las más veneradas en esta zona de la ciudad, lo que convierte este desfile en un punto clave del calendario religioso.

Un recorrido por el corazón histórico

El itinerario de esta procesión atraviesa espacios de alto valor patrimonial, consolidando el atractivo turístico de la jornada. El barrio de Triana, con su arquitectura tradicional y calles comerciales, se transforma durante estas horas en un escenario de recogimiento y tradición.

Además, la cercanía con Vegueta, donde se ubican templos históricos como la Catedral de Canarias, permite que muchos asistentes combinen la experiencia religiosa con el turismo cultural. Este entorno convierte la procesión en una de las más fotografiadas y compartidas en redes, reforzando su impacto en plataformas como Google Discover gracias a su fuerte componente visual y emocional.

Procesion de Los Dolores de Triana / Juan Carlos Castro

Aunque no es el día con mayor número de procesiones, el Martes Santo es considerado uno de los momentos con más ambiente en la ciudad. Según diversas guías turísticas y portales especializados, esta jornada marca el crecimiento progresivo de la participación ciudadana y el interés turístico dentro de la semana .

El valor de esta jornada radica en su equilibrio entre tradición y afluencia, ya que permite disfrutar de las procesiones sin las grandes aglomeraciones de los días centrales. Esto la convierte en una opción ideal tanto para residentes como para visitantes que buscan una experiencia más cercana y auténtica.

Consejos para disfrutar de las procesiones

Para aprovechar al máximo el Martes Santo en Las Palmas de Gran Canaria 2026, es recomendable acudir con antelación a las zonas de salida y paso, especialmente en Triana. También se aconseja consultar los programas oficiales de la diócesis y del ayuntamiento, donde se actualizan horarios y recorridos .

El uso de transporte público o el desplazamiento a pie es clave, ya que algunas calles pueden presentar restricciones durante el desarrollo de las procesiones, una situación habitual en este tipo de eventos.

Imagen del pasado 2025 de la procesión de la virgen de Los Dolores. / La Provincia

El Martes Santo en Las Palmas de Gran Canaria, por lo tanto, se consolida como una de las jornadas más atractivas de la Semana Santa local, gracias a la procesión de Nuestra Señora de los Dolores de Triana y al entorno único en el que se desarrolla.

La combinación de tradición religiosa, patrimonio histórico y ambiente urbano convierte este día en una experiencia imprescindible tanto para los amantes de la cultura como para quienes buscan descubrir una de las celebraciones más singulares de España.