Pinchazos masivos en Pedro Hidalgo: más de una veintena de vehículos amanecen con los neumáticos dañados
La Policía Nacional investiga las causas que rodean los hechos, ocurridos durante la madrugada, aún sin ningún detenido
Los vecinos de la zona de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, han tenido un despertar desafortunado. Los neumáticos de más de una veintena de vehículos estacionados en la subida fueron pinchados durante la madrugada de ayer sin seguir, en principio, un orden lógico o una causa evidente, según comentan los afectados. La Policía Nacional se encuentra investigando las causas que rodean el caso y todavía no se ha detenido a ninguna persona como presunto autor de los hechos.
Vecinos afectados
El acto delictivo tuvo lugar durante la madrugada y los vehículos no sufrieron daños adicionales ni ningún otro tipo de percance, como robos en el interior de los turismos. Sobre las 08.00 de la mañana, los vecinos afectados comenzaron a percatarse del ataque masivo, alertándose los unos a los otros y procediendo a llamar a la Policía Nacional para alertar de lo acontecido.
Sobre las 11.00 horas, agentes de las fuerzas de la autoridad llegaron al lugar de los hechos, comprobaron la veracidad del incidente y procedieron a dar parte de lo ocurrido, instando a todos los afectados a que denunciaran en comisaría.
La investigación sigue abierta y se desconocen las causas del incidente. José Juan Vera, una de las personas cuyo vehículo fue afectado, descarta que haya podido tratarse de un ajuste de cuentas o un ataque hacia su persona, al menos, en su caso. «En los 30 años que llevo viviendo en el barrio, es la primera vez que veo algo como esto», cuenta Vera.
Hechos similares
Esta no es la primera vez que ocurre algo así en Gran Canaria. En septiembre, más de una veintena de vehículos sufrieron un incidente similar en La Garita, en Telde. Estos hechos coincidieron con otros ocurridos en Maspalomas, donde aparecieron también varios turismos que, además de tener las ruedas pinchadas, habían sufrido el robo de sus espejos retrovisores. En estos casos, se trató de vandalismo masivo; en este, todavía falta esperar a los resultados de la investigación.
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