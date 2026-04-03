Sin control interno en las cuentas: así funcionaba la sociedad de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

La sociedad municipal Turismo LPA carece de mecanismos de control interno. La auditoría forense realizada a esta entidad, dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desvela los graves fallos que existen en su funcionamiento y gestión. El informe fue encargado por el Consejo de Administración tras el cese del que fuera su gerente, Luis Rodríguez Neyra, quien habría desfalcado 128.615,93 euros de dinero público, según recoge el análisis exhaustivo de las cuentas.

La auditoría forense, adelantada por este periódico a comienzos de esta semana, precisa que estas carencias de mecanismos de control interno por parte de la propia entidad impiden «cuantificar el impacto económico de aquellos servicios facturados que pudieran carecer de realidad físicа». Para ello, el documento reseña que deberá ser la sociedad la que tenga que realizar la identificación exhaustiva y el cálculo definitivo del impacto financiero de los pagos que pudieran ser irregulares.

Reforzar los controles internos de la empresa

El concejal de Turismo y presidente de la sociedad, Pedro Quevedo, declaró a este diario que la idea será reforzar estos controles internos de cara a la elección del nuevo gerente. «Tiene que haber más controles y menos capacidad de autonomía de la gerencia», recalcó. La idea será «evitar a toda costa que vuelva a pasar una cosa como esta». Previamente, tendrán que esclarecer todas las irregularidades y, además, se han querellado contra Rodríguez Neyra por perjuicio al Patrimonio.

El documento desvela que entre 2023 y 2025 el que fuera gerente desvió a sus cuentas personales un total de 52 pagos -los cuales se volvieron más frecuentas y de mayor cuantía en el último año- hasta sumar 128.615,93 euros. Además, refleja una serie de facturas por valor de 39.582,99 euros que están bajo sospecha, dado que las labores de mantenimiento con las que se justifican, el cuidado de las zonas verdes del Pueblo Canario, ya las hace el servicio municipal de Parques y Jardines.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta este punto? Luis Rodríguez Neyra fue nombrado gerente de la Sociedad Hotel Santa Catalina en julio de 2020 con un sueldo anual de 60.000 euros. Por aquel entonces esta entidad tenía una actividad escasa -la explotación del hotel es bajo concesión-, pero ya el Ayuntamiento estaba preparando su reformulación para que ganara en competencias.

Competencias de turismo

En diciembre de 2021 el Pleno aprobó la segregación de las competencias de turismo de la Sociedad de Promoción. Nacía así Turismo LPA mediante una reformulación de Sociedad Hotel Santa Catalina asumiendo esta dichas funciones -centradas en campañas de promoción turística de la ciudad y la realización de eventos y actividades a lo largo del año, además de la gestión del bodegón del Pueblo Canario-. Quevedo apuntó entonces que la idea era "impulsar" las competencias turísticas del Ayuntamiento.

Rodríguez Neyra pasó de esta manera a convertirse en el gerente de una empresa municipal que en los dos últimos años ha manejado un presupuesto que ronda los dos millones de euros. Aunque los presuntos desvíos de dinero a su cuenta personal comenzaron en 2023, estos se agudizaron en 2025. De los 128.615,93 euros que habría desfalcado, 91.612,88 fueron desviados entonces. En noviembre llegó a hacerse un desvío de 2.658 euros adelantándose la paga extra de diciembre -mes que no trabajó al estar ya cesado-.

El presidente de la sociedad decidió cesar a Rodríguez Neyra en diciembre, tras empeorar la situación interna de la empresa. El gerente llevaba un tiempo desaparecido de su puesto de trabajo, según el edil, este era "ilocalizable", por lo que entorpecía las labores de la empresa y había una dejación de funciones. Es más, se puso en peligro, según Quevedo, el presupuesto de la empresa, dado que el empeoramiento de su trabajo coincidió con el cierre del año.