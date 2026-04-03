Poder, presupuesto y elecciones: las claves del cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, sorprendió el miércoles con una serie de cambios en su equipo de gobierno que reequilibran el tablero de juego a un año de las elecciones. El traspaso de Guaguas Municipales, la mayor empresa municipal, de José Eduardo Ramírez a Pedro Quevedo, supone darle más poder real y efectivo al líder de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de la capital, concediéndole el control de una empresa pública con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros y un escaparate que le otorgará una gran visibilidad de cara a la opinión pública.

Aunque este no ha sido el primer cambio que Darias hace en su gobierno desde su llegada a Santa Ana en 2023, sí es el de mayor envergadura. La salida de José Eduardo Ramírez de las filas del partido canarista para pasarse a Primero Canarias se produjo en julio del año pasado y desde entonces todo se había mantenido prácticamente igual entre los dos ediles que conforman el grupo de NC en el Ayuntamiento, en una especie de guerra fría. Los cambios han llegado ahora aprovechando la necesaria reestructuración del equipo tras la dimisión de Inmaculada Medina el pasado diciembre.

En plena Semana Santa

Por el momento, y en plena Semana Santa, el gobierno municipal no ha querido dar más declaraciones a la espera de la salida del decreto que apruebe la remodelación, que será la próxima semana. Desde Primero Canarias han preferido guardar silencio y Quevedo es el único que se pronunció el miércoles. El veterano edil recalcó que «algún cambio se tenía que producir» tras lo que calificó como «asuntos gravísimos», en referencia a Ramírez. La oposición tampoco se ha pronunciado públicamente.

Quevedo asume las riendas de Guaguas Municipales, una empresa pública que cuenta para este año con un presupuesto de 96 millones de euros y 56,5 millones de pasajeros. Ramírez fue el presidente de la misma desde 2015, cuando se conformó el tripartito progresista que ha gobernado la ciudad durante la última década.

Autoridad Única del Transporte

Darias refuerza a su primer teniente de alcaldesa, con quien firmó el actual pacto de gobierno en 2023. Quevedo asumió entonces el área de Desarrollo Local, Empleo, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar. Al dejar de delegar en Ramírez las riendas de Guaguas, el edil canarista también representará al Ayuntamiento en la Autoridad Única del Transporte. Este no es un puesto baladí. El presidente de este organismo del Cabildo es Teodoro Sosa, consejero insular de Movilidad y líder de Municipalistas Primero Canarias.

Por el momento, Ramírez conserva Movilidad y Empleo, incluyendo Sagulpa. Esta empresa maneja para este año un presupuesto de 13,9 millones de euros. Esta se encarga de la gestión de la zona azul y la verde, los aparcamientos públicos y la Sítycleta, el control de la futura zona de bajas emisiones en Alcaravaneras y la renovación de la red de semáforos.

Este movimiento llega cuando solo queda un año para las elecciones. El escenario de cara a los comicios en el espectro del nacionalismo canario está completamente abierto. Mientras lo que resta de NC -de la ejecutiva local se marcharon junto a Ramírez un total de 20 miembros- intenta una alianza con Podemos a nivel autonómico; Primero Canarias mantiene la incertidumbre sobre quién será su candidato -por el momento el líder de la agrupación local es Rafael Robaina, exrector de la ULPGC- y, además, CC ha manifestado su intención de llegar a acuerdos con los municipalistas.

El lado socialista del gobierno

Por el lado socialista del gobierno, esta remodelación también ha traído novedades. Darias ha esperado a resolver los cambios pendientes tras la marcha deInmaculada Medina -investigada en el Caso Valka- a que pasara el Carnaval y se aprobaran los presupuestos del año vigente. El área de Aguas es para Francisco Hernández Spínola, mano derecha de la alcaldesa y portavoz socialista.

En este nuevo organigrama, Héctor Alemán, quien asumió la cartera de las carnestolendas, ha sido elevado a concejal de gobierno, por lo que ha entrado en la Junta de Gobierno. La nueva área incluye Higiene Urbana, por lo que Darias le da así mayor relevancia pública a un servicio que lleva trayéndole quebraderos de cabeza desde principios del mandato por su mal funcionamiento.

Este no ha sido el único cambio que ha hecho Darias en su gobierno. Ya a finales de 2024 se vio forzada a remodelar su equipo tras la salida de su concejal de Cultura, Adrián Santana. Este área fue dada a Josué Íñiguez, de Seguridad y Emergencias, teniendo que asumir así unas competencias cruciales para un mandato en el que la ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura 2031, decisión que se decidirá a finales de este año.