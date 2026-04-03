El proyecto para 'salvar' el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que sigue guardado en un cajón

La reciente sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que obliga al Ayuntamiento a sacar el Carnaval de las zonas del Puerto y La Isleta para evitar molestias a los vecinos, vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de buscar ubicaciones alternativas para la celebración de la fiesta que evite las zonas residenciales.

El fallo judicial estimó el recurso presentado por los residentes y orilla ahora al Consistorio a replantear la ubicación de los eventos realizados en Manuel Becerra, Los Patos o la plaza de La Luz.

Existe un anteproyecto en el cajón que a juicio del director del estudio Onda Arquitectura, Javier Haddad, sigue siendo la alternativa para que la principal fiesta de la capital se quede en el centro sin afectar el descanso vecinal. Se trata del proyecto Puerto - Ciudad, presentado el 15 de junio de 2022 por el entonces alcalde Augusto Hidalgo y el expresidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, que ocupó las portadas de los periódicos y, desde entonces, ha quedado encallado por diferencias entre sus sucesoras, Carolina Darias y Beatriz Calzada, respectivamente.

El acceso sur "no se cancela, solo se traslada"

"El proyecto solucionaba una serie de necesidades en el Muelle de Sanapú; por un lado abría un espacio verde al ciudadano y, por otro, solucionaba el problema de la dotación de un espacio para eventos, tanto Carnaval como ferias o conciertos", añade Haddad.

La clave, subraya, "está en trasladar la rotonda del acceso sur del Puerto a la rotonda existente a la altura del Acuario". De esa manera, recordó, "se libera un espacio clave tanto para el Puerto como para la ciudad, que es el acceso al Muelle de Santa Catalina".

Infografía que forma parte del anteproyecto ideado por Onda Arquitectura. / Estudio Onda Arquitectura

Sin embargo, ese potencial traslado se ha encontrado con dudas sobre su viabilidad. En este sentido, desde la Autoridad Portuaria se ha alegado que no se puede ejecutar "por seguridad" ya que, en caso de necesidad, si no se pudiera usar la salida por Belén María, se tendría que usar el acceso sur.

El arquitecto responsable del proyecto insiste: "Se permite la salida de la misma manera, solo que en vez de por la rotonda actual, por la del Acuario, incluso antes", sin necesidad de llevar a cabo soterramientos, asegura.

De hecho, especifica que la propuesta mejoraba la accesibilidad. "Permite una conexión desde la calle Alfredo L. Jones a la zona del Puerto, que actualmente no es posible". Para acceder al Sebadal, especifica, "ahora mismo tienes que ir hasta el Club Náutico para dar la vuelta".

El borrador se centra, no solo en la viabilidad, sino también en la obtención de más espacio para el peatón. "En la trasera del Edificio Elder y Miller se podría tener 12.207 metros cuadrados, un espacio que aleja a la fiesta de las zonas más residenciales y crea un espacio que multiplica por cinco el espacio del parque Santa Catalina, que es de 2.600 metros cuadrados".

Desde el estudio destacan que la iniciativa es global, abarca desde la pasarela Onda Atlántica -de la que son autores- al parque Santa Catalina "para evitar propuestas fragmentadas como si fuera un rompecabezas".

Efecto 'ajedrez'

El efecto generado es similar al que crea el movimiento de una pieza de ajedrez, describe Haddad. "Cambia totalmente las reglas del tablero y crea muchas situaciones de oportunidad". A su vez, se liberaría el parque Santa Catalina de la responsabilidad de albergar eventos y se destinaría a ser un pulmón verde para la ciudad. "Ahora mismo Santa Catalina no es ni parque ni plaza y cuando no hay eventos la zona más dura queda sin uso, desolada y sin sombra".

La zona verde planteada por el estudio Onda Arquitectura para el parque Santa Catalina. / Estudio Onda Arquitectura

Esa solución presentada ante la Autoridad Portuaria durante el mandato de Luis Ibarra también fue presentada al Gobierno de Canarias. "Hubo una serie de reuniones con personas de Infraestructuras para ver si la conexión con la autopista podía haber sido un problema y nadie puso ningún tipo de impedimento".

Haddad concluye que el anteproyecto "todavía está vigente" y aboga porque se recupere para darle el lugar definitivo a la que es ya Fiesta de Interés Turístico Internacional. "Trasladar cualquier opción a la periferia o al exterior de la ciudad sería un error garrafal", concluyó.