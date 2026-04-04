Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene abierto hasta el 30 de abril el plazo para solicitar las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual. Esta convocatoria incrementa hasta un 44% la cuantía de las subvenciones con el objetivo de ampliar su cobertura ante el encarecimiento del mercado, mientras la capital aspira a declararse zona tensionada.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explicó que esta línea de ayudas, dotada con 1,5 millones de euros, busca atender situaciones de necesidad social, prevenir procesos de exclusión residencial y evitar la pérdida de la vivienda habitual. La convocatoria también contempla apoyo para necesidades de alojamiento temporal en casos justificados.

Nuevos límites de ingresos

Entre las novedades, el Consistorio ha actualizado los límites económicos para adaptarlos al contexto actual. El umbral de ingresos de las personas beneficiarias se ha elevado hasta 2,5 veces el IPREM, una medida con la que el Ayuntamiento amplía el acceso a las ayudas.

Topes de renta mensual más altos

La convocatoria también incrementa los límites de alquiler admitidos. En el régimen general, el tope de la renta mensual se fija en 750 euros, mientras que para familias numerosas y personas con movilidad reducida que necesiten una vivienda adaptada se eleva hasta 900 euros al mes.

Hasta el 80% del alquiler y casos excepcionales

Las ayudas pueden cubrir hasta el 80% de la renta mensual, con un máximo de 750 euros. De forma excepcional, y previo informe social motivado, la subvención puede alcanzar el 100% del alquiler, con el mismo límite mensual establecido.

Requisitos para solicitar la ayuda

Podrán acceder a estas subvenciones las personas empadronadas y residentes en Las Palmas de Gran Canaria durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud, que no dispongan de recursos suficientes para afrontar el pago del alquiler de su vivienda habitual. Además, la persona solicitante debe ser titular del contrato de arrendamiento y la vivienda debe constituir su domicilio habitual y permanente.

Duración y prórrogas

La duración inicial de la ayuda es, con carácter general, de seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses. En situaciones de extrema necesidad acreditada, la duración puede ampliarse hasta 36 meses.

Cómo presentar la solicitud

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 30 de abril. No obstante, el procedimiento contempla la tramitación durante todo el año en casos de urgencia debidamente justificados. La información sobre requisitos, documentación y procedimiento está disponible en la web municipal: https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/vivienda/ayuda-economica-en-materia-de-vivienda/.