Cortes nocturnos en la avenida Escaleritas: el Ayuntamiento renueva el pavimento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará a cabo este domingo, 5 de abril, trabajos de fresado y asfaltado en la avenida Escaleritas, lo que obligará a realizar cortes nocturnos de tráfico en uno de los principales ejes viarios de la ciudad.

La intervención se desarrollará entre las 22:00 y las 06:00 horas en sentido bajada, en el tramo comprendido entre las calles Henry Dunant y Obispo Romo, donde será necesario el cierre total de la vía durante ese horario.

Corte nocturno y desvíos alternativos

Para reducir el impacto en la circulación, los trabajos se ejecutarán en horario nocturno y se habilitarán itinerarios alternativos que permitan mantener la movilidad en la zona, así como el acceso a viviendas y garajes.

Desde el consistorio se señala que esta actuación responde a la necesidad de renovar el pavimento en una vía clave del distrito, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el confort de la circulación.

Renovación del firme en varias calles

Los trabajos permitirán actuar sobre cerca de 20.000 metros cuadrados de firme, incluyendo no solo la avenida Escaleritas, sino también las calles Bejeque y Pepe Castellano, donde ya se han realizado mejoras durante esta semana.

Inversión en la red viaria

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que contempla intervenciones en distintos barrios de la ciudad, como Guanarteme y Alcaravaneras, con una inversión global de 2,89 millones de euros.

Además, el Ayuntamiento continúa desarrollando su Plan de Asfaltado, que durante el actual mandato ha actuado en más de 70 calles y que, con esta nueva fase, superará los 8 millones de euros de inversión acumulada.

A estas actuaciones se suman otras intervenciones recientes en diferentes distritos y barrios, así como proyectos ejecutados en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de mejorar de forma progresiva el estado del viario municipal.