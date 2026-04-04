La Pasión de Cristo emociona a Las Palmas de Gran Canaria

El paso firme de la Procesión Magna Interparroquial tomó las calles del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria este Viernes Santo, reviviendo la Pasión de Cristo con doce imágenes aportadas por las parroquias de Santo Domingo de Guzmán, San Agustín y San Francisco de Asís. Contaron con el acompañamiento musical de dos bandas, así como distintas cofradías, hermandades y patronazgos que se unieron para la ocasión.

La emoción de la multitud que esperaba una de las procesiones más importantes de esta Semana Santa arropó en todo momento el recorrido por las calles de la capital grancanaria. La peregrinación dio comienzo a las 18:30 horas en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, con regreso a dicho templo a las 21:30 horas. A su paso se unieron la parroquia de San Agustín, con salida a las 18:45 horas y regreso a las 21:30 horas, así como la de San Francisco de Asís, que partió a las 19:00 horas y regresó a las 22:00 horas.

Doce imágenes

La procesión aglutinó un total de doce imágenes con escenas que representan la Pasión de Cristo. La parroquia Santo Domingo de Guzmán aportó el Santísimo Cristo Predicador, creado por Luján Pérez en 1802, encargado de abrir el paso procesal que estuvo muy bien acogido por las personas devotas en todo momento, según relata el presidente del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos, Lino Chaparro. "Ha sido evolutivo, pero este año nos hemos quedado todos asombrados porque no esperamos tanta gente como la que ha venido. El incremento del público ha sido bastante notorio", asegura.

Muchas personas mayores, pero también jóvenes, niños y niñas esperaron el paso de la procesión y la siguieron a lo largo de su recorrido, prestando atención a los elementos más llamativos de cada imagen. También estuvieron presentes algunos turistas y visitantes esporádicos que buscaban conocer de cerca algunas de las tradiciones religiosas más arraigadas de estas fechas.

Con puntualidad y un estricto silencio, la primera imagen salió a las 18:30 horas, según estaba previsto, emprendiendo el peregrinaje rodeada de una abultada comitiva. Las calles fueron testigo a partir de entonces y durante varias horas de la emoción y el fervor religioso de la ciudadanía, que salió al encuentro de las tallas religiosas, tal y como manda la tradición anual por Semana Santa.

Santa Verónica regresa a la Procesión Magna

De Santo Domingo también salieron el Santísimo Cristo atado a la Columna (creado por Tomás Calderón de la Barca en el año 1779), el Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas (Luján Pérez, 1802) y Santa Verónica. Esta última, confeccionada también por Luján Pérez en 1802, llevaba sin aparecer en la Procesión Magna desde el año 2003, por lo que se trata de una imagen que ha estado algo más de dos décadas sin participar en este desfile. Además, la obra todavía luce el paño original con el rostro de Jesús que fue pintado por uno de los discípulos de Luján Pérez; concretamente, José Ossavarry.

Por su parte, la parroquia de San Agustín participó en el paso procesal con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz (Luján Pérez, 1814), Nuestra Señora de los Dolores 'Genovesa' –traída desde Génova en la primera mitad del siglo XVIII por el sargento mayor Julián García del Castillo, antes venerada como Inmaculada Concepción– y San Juan Evangelista.

Por último, las imágenes que aportó la parroquia San Francisco de Asís fueron el Señor en el huerto de Getsemaní, el Señor de la Humildad y Paciencia, la Cruz desnuda, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad y de la Portería.

Hacia la mitad del recorrido, junto al Cristo de la Vera Cruz, la Banda Sinfónica Municipal –constituida en 1888– aportó al desfile la solemnidad y la presencia musical que no pueden faltar para hacer de una procesión un acto verdaderamente impactante, que llegue a los devotos y devotas también a través del oído. Al final de la procesión, por detrás de la Virgen de la Soledad y de la Portería, una segunda banda estuvo a cargo de que todo el recorrido tuviese su debido acompañamiento.

Presencia de personalidades políticas

La peregrinación del Viernes Santo de este 2026 contó una gran afluencia que se ha ido consolidando año tras año, como parte de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. Distintas personalidades políticas municipales también participaron en el encuentro multitudinario, entre quienes destacó la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien hizo acto de presencia ataviada con la clásica mantilla negra típica de estas fechas.

Junto a Carolina Darias figuraron otros miembros de la corporación municipal, tanto del grupo de gobierno como de los distintos partidos de la oposición. Asimismo, delante del Cristo Yacente (o Santo Sepulcro) desfilaron todas las cofradías con sus respectivos estandartes, sus hermanos mayores y la Junta de Gobierno del Consejo de Cofradías.

El paso procesal tuvo continuidad por las calles capitalinas durante la noche con la Procesión del Retiro, con salida desde la parroquia de San Francisco de Asís a las 22:30 horas y regreso al templo a las 23:30 horas. A lo largo del acto, muchas mujeres lucieron las tradicionales mantillas negras que, junto a las velas que iluminaban la oscuridad del cielo, crearon una espectacular imagen para venerar a la Virgen de la Soledad y de la Portería, que volvió a salir de su templo por segunda vez en el día. De este modo, fue la encargada de cerrar los actos religiosos del Viernes Santo en la capital grancanaria.

Pero el programa de actos todavía está pendiente de un último encuentro que, como todos los años, cerrará la Semana Santa en el Domingo de Resurrección. De este modo, tal y como manda la tradición religiosa, la procesión del Cristo Resucitado saldrá de la Catedral de Santa Ana a las 11:00 horas. Su regreso al templo tendrá lugar, aproximadamente, hacia las 12:00 horas, después de que la comitiva haya recorrido las calles Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Doctor Chil y García Tello hasta llegar a la plaza de Santo Domingo.