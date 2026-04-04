El primer submarino en alcanzar el punto más profundo del planeta, el Abismo Challenger, en el extremo sur de la Fosa de las Marianas, en el Pacífico occidental, está siendo objeto de una puesta a punto en el Puerto de Las Palmas. Mientras el barco que lo transporta, el Dagon, está en Astican, este avanzado sumergible, el Bakunawa, permanece en el astillero vecino, Zamakona Yards. Ambos encargos por parte de la organización de investigación marina Inkfish, fundada por el diseñador de videojuegos Gabe Newell, consolidan el liderazgo internacional de La Luz en el sector de la reparación naval.

El Bakunawa fue construido por la empresa Tritón Submarines con el nombre de Factor Límite y con un peso de 12 toneladas es capaz de alcanzar los 11.500 metros de profundidad. Con una forma casi esférica, tiene un casco de presión de 90 milímetros de espesor que ofrece al piloto una visión despejada abajo y delante mediante tres mirillas acrílicas. Esta capacidad de observación del entorno submarino se complementa, por otro lado, con varias cámaras que permiten detectar objetos extraños en la superficie y operar en condiciones de poca luz. En el exterior del casco se sitúan las luces LED de alta potencia y otros elementos que quedan fuera del campo de visión de la tripulación para no entorpecer su visibilidad.

La Expedición de las Cinco Profundidades

El sumergible que permanece estos días en el Puerto de Las Palmas fue el primero en alcanzar el punto más profundo de los cinco océanos en la Expedición de las Cinco Profundidades, una aventura científica impulsada por el explorador Víctor Vescovo entre 2018 y 2019 en las mayores depresiones del Atlántico, Índico, Pacífico, Ártico y Antártico. Estas incursiones tripuladas -es uno de los pocos submarinos que llegan a esas profundidades con personas a bordo- permitieron realizar batimetrías (mapeos del fondo marino) en casi 750.000 metros cuadrados de superficie, se recogieron más de 400.000 muestras y se descubrieron cerca de 40 especies, entre crustáceos gigantes, el Bathyphasa siphonophores o monstruo espagueti volador, un pulpo transparente, el pez rape brillante o la bola de la muerte, que es una esponja abisal del Antártico, entre otros.

Asimismo, en esta misión en la que participó el Bakunawa cuando aún se llamaba Factor Límite, se realizó la inmersión más profunda jamás registrada, hasta alcanzar los 10.935 metros cuadrados y se determinó que la Fosa de las Marianas es el punto más profundo de la Tierra.

Diseño para expediciones prolongadas

Otra de las características del sumergible que se pone a punto en el astillero de Zamakona -que guarda con celo la información acerca de los trabajos que están ejecutando por petición de su cliente- es que ha sido diseñado para realizar expediciones prolongadas y repetitivas a las zonas más profundas del planeta, ofreciendo a su tripulación una cabina cómoda y ergonómica que le permite estar en condiciones óptimas hasta 12 horas seguidas.

Actualmente, es Kate Wawatai la persona que pilota este avanzado submarino y ha confesado que es un privilegio poder llevar los controles de esta nave con la que ha alcanzado los 10.800 metros de profundidad, un hito con el quese convirtió en la mujer que ha llegado más lejos en el fondo marino.

El Bakunawa y el Dagon -que ha sido objeto de una transformación integral en Astican durante el último año y medio- forman parte de la flota de Inkfish, la organización que ha fundado el filántropo y millonario Gabe Newell, un exprogramador de Microsoft que es el creador de videojuegos como el Half Life o el Fornite.