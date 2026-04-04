El Puerto de Las Palmas se refuerza como hub offshore con una alianza estratégica entre Zamakona Yards y Semco Maritime

El Puerto de Las Palmas refuerza su posicionamiento como hub para la industria offshore gracias a una nueva alianza estratégica alcanzada entre las empresas Zamakona Yards ha firmado una alianza estratégica con Semco Maritime para impulsar la actividad de Las Palmas Shipyard, un centro especializado en proyectos offshore y servicios para la industria energética y marítima en el entorno del Atlántico en el Puerto de Las Palmas.

Según han comunicado ambas compañías, las operaciones en el astillero ya han comenzado.

La colaboración está orientada a atender a plataformas, operadores offshore y clientes de buques especiales que buscan una ejecución de proyectos desde una ubicación considerada estratégica por su proximidad a rutas y áreas de trabajo en África Occidental y Europa, además del propio eje atlántico.

Capacidad para grandes buques

El astillero dispone de muelles de gran calado de hasta 22 metros, con capacidad para acoger plataformas y buques offshore de gran tamaño. La instalación cuenta con más de 650 metros de línea de atraque continua y suministro eléctrico desde tierra, además de 15.000 m² de área exterior de almacenamiento y 4.000 m² de talleres interiores y oficinas.

Entre las dotaciones técnicas figura un taller offshore con equipos de elevación, incluyendo dos puentes grúa de 50 toneladas y tres de 5 toneladas. También incorpora áreas de servicio con 11 metros de altura de gancho y accesos diseñados para facilitar trabajos de mayor envergadura.

La oferta prevista en Las Palmas Shipyard abarca programas de actualización y extensión de vida útil de plataformas, así como reparación, modernización y modificaciones offshore de gran escala en buques. El catálogo incluye además trabajos de ingeniería, fabricación e instalación, junto a la actualización de sistemas eléctricos, automatización y seguridad.

La gestión de proyectos complejos se une a la experiencia

La alianza contempla igualmente la coordinación logística y de cadena de suministro para campañas con múltiples proveedores y necesidades técnicas. En el comunicado, Semco Maritime subraya su aportación en ingeniería y ejecución de proyectos complejos, mientras Zamakona Yards pone el foco en su experiencia en construcción y reparación naval, conversiones y servicios de reparación a flote.

En palabras de Nikolaj Vejlgaard, Senior Vice President Rig and Marine de Semco Maritime, la colaboración busca integrar capacidades de ingeniería y gestión de proyectos con la trayectoria naval del grupo en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, Eduardo Gil, director comercial de Zamakona Yards, señala que el acuerdo permite complementar servicios y reforzar la atención 24/7 en el muelle destinado a reparaciones a flote en el enclave.

Con esta alianza, ambas compañías aspiran a reforzar su capacidad para atraer actividad offshore y marítima a la región, con el objetivo de ofrecer a sus clientes un socio operativo para la ejecución de proyectos complejos desde Las Palmas Shipyard.