La ampliación de la Avenida Marítima en Vegueta, a la espera de modificar el proyecto

La ampliación de la Avenida Marítima entre la Lady Harimaguada y el Teatro tendrá que seguir esperando a pesar de llevar siete años de retraso envuelto en trámites. La consejería de Obras Públicas del Gobierno canario está pendiente de un modificado del proyecto para poder sacarlo a licitación. Los trabajos, cuya evaluación ambiental fue publicada en noviembre de 2024, tienen como objetivo reordenar la circulación en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria mediante la incorporación de un cuarto carril en dirección norte y la segregación de los carriles de la Metroguagua y de la calle Alcalde Díaz Saavedra Navarro.

Según fuentes de la consejería de Obras Públicas, a lo largo de 2025 los técnicos han estado redactando la modificación y adaptación del proyecto a los condicionantes ambientales reseñados en la evaluación. El diseño de las nuevas vías fue realizado en un primer momento por el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital grancanaria, pero al tratarse de una vía de ámbito autonómico, este ha sido asumido por el Gobierno canario.

Supervisión técnica y ambiental

Una vez esté el proyecto entregado con las modificaciones correspondientes, el mismo deberá ser supervisado técnicamente por la consejería de Obras Públicas y ambientalmente por la de Transición Ecológica. La idea es poder sacarlo a licitación pública una vez estén subsanadas las correcciones citadas en la evaluación ambiental, condicionantes referentes a niveles de ruido, de polvo y de protección del medio marino durante el transcurso de los trabajos.

El informe de impacto ambiental dio el visto bueno al proyecto remitido por el Ayuntamiento en noviembre de 2024. El docuemnto considera que la obra no causará un grave perjuicio medioambiental, pero sí especifica una serie de consideraciones a tener en cuenta antes de comenzar la obra, de ahí que la tramitación para su licitación se esté demorando más de un año desde entonces.

El documento recoge la necesidad de estimar los niveles de polvo que generarán los trabajos, antes y durante los mismos. También deberán controlarse la contaminación acústica, por lo que deberá haber medidas preventivas y correctoras. Hay que tener en cuenta que el proyecto afecta al frente marítimo de Vegueta, donde hay viviendas que dan directamente a la Avenida Marítima.

Playa de San Cristóbal

En cuanto al ámbito marino, el proyecto deberá extremar las precauciones y tomar medidas para evitar el arrojo de vertidos. El informe también incide en hacer un levantamiento topográfico de la playa de San Cristóbal por si los trabajos pudieran afectar a esta parte del litoral y, además, sugiere la posibilidad de crear una playa entre el nuevo espigón y el emisario submarino del Teatro.

También deberá garantizarse que no haya mamíferos marinos ni otros animales de envergadura o de especial protección. En tierra, deberán tenerse en cuenta una serie de dragos que no estaban contemplados en el proyecto original y en las futuras zonas verdes del proyecto deberá plantarse flora autóctona como el tarajal, la siempreviva o la tabaiba dulce.

Este proyecto es, junto a la estación de Hoya de la Plata y la parada subterránea de Santa Catalina el último gran tramo de la Metroguagua que queda sin ejecutar. La idea será aprovechar las obras para la implantación de este modo de transporte para reordenar la Avenida Marítima a su paso por Vegueta dados los complicados trenzados que hay actualmente.

Segregar la calle Alcalde Díaz Saavedra Navarro

La obra permitirá por un lado segregar la calle Alcalde Díaz Saavedra Navarro, separándola de la autovía, dado que es una vía urbana en la que hay acera y portales de edificios. Esto permitirá resolver los problemas de circulación que hay en la zona, dado que, actualmente, coinciden el tráfico urbano con los vehículos que quieren incorporarse a la Avenida.

Los carriles de la Metroguagua, que serán de uso exclusivo, estarán entre esta calle segregada y la Avenida Marítima. La autovía ganará un cuarto carril de circulación en sentido norte entre Lady Harimaguada y la salida del Teatro -que será reformulada y ganará en seguridad vial-. La idea es evitar los atascos que se forman al incorporarse los vehículos procedentes del túnel de San José.

Para ello, se creará una plataforma de 1.320 metros de longitud y 37,2 de ancho medio -su superficie total será de 49.235 metros cuadrados-. Esta se hará ganando terreno al mar, de ahí la complejidad que ha supuesto la tramitación de este proyecto, el cual se ha ido dilatando en el tiempo durante siete años, envuelto en expedientes burocráticos.