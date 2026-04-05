El Cristo Resucitado de La Luz sale en procesión después de 50 años

El Cristo Resucitado de la parroquia de Nuestra Señora de La Luz, en la zona Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, salió en procesión este Domingo de Resurrección después de 50 años sin hacerlo, acompañado de una gran cantidad de feligreses que participaron en la misa previa. Recorrió las calles Rosarito, López Zocas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz hasta su regreso al templo parroquial.

Procesión del Cristo Resucitado por las calles del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Alberto Trujillo, integrante del equipo de ornamentación de la parroquia de La Luz, resaltó la "brillante Semana Santa" vivida en la calles de La Isleta y del Puerto, en la que los actos religiosos se han vivido con una alta participación de muchos y en la que se han ido recuperando imágenes de gran valor artístico. "Desde el San Juan, el Santo Cristo de la Luz Crucificado o la virgen de la Soledad".

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Trujillo destacó la importancia de recuperar "nuestra rica Semana Santa", con procesiones como el grupo escultórico del Señor en la Burrita el Domingo de Ramos, el Jueves Santo con el Monumento Eucarístico, o el Viernes Santo con la procesión Magna.