El Cristo Resucitado sale por primera vez desde la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria

La procesión del Cristo Resucitado salió este Domingo de Resurrección por primera vez desde la Catedral de Santa Ana, una de las novedades de esta Semana Santa.

Procesión Cristo Resucitado | 05/04/2026 / : José Carlos Guerra

Es el quinto año consecutivo que la imagen sale en procesión, pero la primera que lo hace desde la Catedral de Canarias. Acompañado de las hermandades de los nazarenos y del Santo Encuentro, es una cita que ya se ha consolidado en la agenda de actos de Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria y que fue acompañada por la música de la agrupación San Isidro Labrador de Cardones.

La Provincia

Decenas de feligreses, tantos como turistas y curiosos, procesionaron tras la imagen hasta su llegada a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Entre los asistentes estaba Almudena García. Acudió con su familia desde Vecindario para escuchar la misa previa. «Fue muy emotiva vivirla desde la Catedral de Santa Ana». Aunque ha participado en todas las procesiones se emocionaba especialmente con esta mientras escuchaba los acordes de la banda, que sonaba alegre y enérgica.

Fue muy emotiva vivirla desde la Catedral de Santa Ana Almudena García — Asistente a la procesión

A pocos pasos de ella, una pareja de turistas inglesa seguía atenta cada detalle. Llegaron a la Isla en uno de los cruceros y acudieron tras haber escuchado hablar de ella. «Nos la recomendaron, no somos católicos, pero es algo muy interesante de ver», añade Steve mientras el paso se cruzaba con el mercadillo que todos los domingos se realiza en la trasera de la Catedral.

Los paseantes y comerciantes reaccionaban con sorpresa. «Llevamos aquí más de 20 años y nunca había visto pasar una procesión, pero es hermoso, se mezcla con el pueblo», destaca Ana, una de de ellas, que regenta un puesto de artesanías en madera. «Por un momento, nos sentimos auténticos mercaderes de aquella época», añadía su pareja, Federico, entre sonrisas.

"Ha sido una sorpresa y un regalo"

El paso continuó por la calle San Agustín. Allí, Begoña visitaba a su madre en la residencia San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad. «Ha sido una sorpresa y un regalo porque ella no había podido participar en ninguna procesión». Junto a otros residentes, y acompañados por sor Urbana, una de las responsables del centro, vieron pasar emocionados la procesión.

Loli y su hija la disfrutaron a su paso por los antiguos juzgados. «La vimos salir de la Catedral, pero en realidad es la única procesión que hemos visto en toda la Semana Santa, han sido días también para estar con la familia y visitar más sitios», admitió.

Quien sí lo hizo en más actos fue Dolly Fiallo, acompañada de su pareja y su bebé recién nacido. «Para una persona creyente es emocionante, no solo participar, sino también por lo que este día significa: la resurrección de Dios en nuestro corazón». Dolly subrayó que actos como este "despiertan emociones", se crea o no, "se trata de que cada uno exprese lo que siente en su interior».

El recorrido continuó por la calle Dr. Chil, García Tello hasta llegar a la plaza de Santo Domingo. Tanto a pie de calle como desde los balcones, los asistentes vieron pasar la imagen del Cristo hacia la parroquia de Santo Domingo. La talla fue colocada de frente al público para hacer su entrada a la iglesia de esa manera.

Los acordes de la banda sonaban con más intensidad despidiendo así la que ha sido una de las ediciones más participativa. El Cristo entraba a su templo mientras decenas de asistentes levantaban sus móviles para inmortalizar el momento. "Es el regreso a su casa, ha sido muy bonito", resaltó Miriam, quien junto a su familia despidió este domingo la Semana Santa de la capital grancanaria.