De una marquesina y una escalera a la mayor terminal de Europa: la evolución de las 'puertas' del Puerto de Las Palmas

La transformación de las ‘puertas’ del Puerto de Las Palmas en los últimos años ha sido notoria, pasando de pasarelas que comunicaban los barcos como el jetfoil o de otras compañías, dispersas y que no iban más allá de un espacio diáfano a pie de muelle, a contar con la mayor terminal de cruceros de Europa y la nueva estación marítima de Armas, por ejemplo, que puede atender a cinco barcos a la vez. Pero si la mirada se extiende un poco más en el tiempo, el cambio parece abismal.

La visita de Alfonso XIII

Hace unos días se cumplió el 120 aniversario de la primera visita que giró a Canarias un monarca español. Tras una parada previa en Tenerife, el 31 de marzo de 1906 llegó Alfonso XIII al Puerto de Las Palmas a bordo del buque real Giralda, escoltado por otros buques de la Armada y en medio de una gran expectación. Aquel día, el rey español tuvo que desembarcar de su yate y subir en una barcaza que le acercó hasta el dique de Santa Catalina, donde en 1864 se había construido una escalinata que conectaba la lámina de agua con una marquesina.

Llegada del 'Queen Elizabeth' en 1963. Francisco Rojas Fariña. Fachico / Francisco Rojas Fariña (Fachico) / Fedac

33 años después de la llegada de Alfonso XII, también hizo lo mismo Winston Churchill, siendo primer ministro de Reino Unido. Esa misma escalinata era la misma que utilizaban los pasajeros que entonces llegaban en los grandes cruceros trasatlánticos que llegaban a la isla, pero también quienes lo hacían a bordo de cualquier otra embarcación.

Inauguración de la terminal de cruceros

Ahora, casi coincidiendo con el día en el que se cumplían 120 años de la llegada de Alfonso XIII, el Puerto de Las Palmas inauguró una moderna estación de pasajeros de cruceros, 14.000 metros cuadrados divididos en dos plantas de un tinglado doble acristalado que constituye una primera ‘puerta’ a una ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, cuyo crecimiento y carácter cosmopolita están estrechamente vinculados a la actividad de este recinto y la llegada de personas a través del mar.

Reconfiguración del Puerto

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explica que los accesos «se han tenido que ir adaptando y reconfigurando» para atender no solo un tráfico mayor sino también diferente, lo que también ha redundado en el cambio de la imagen, «evolucionando hacia puertos más amables» que combinen la funcionalidad con el atractivo. «La terminal de cruceros es la puerta de entrada de todos esos turistas a Las Palmas de Gran Canaria y a la isla de Gran Canaria y, por lo tanto, obviamente cada vez se nota más cómo se ha ido cuidando todo el entorno y lo que se desarrolla alrededor, en la plaza de Canarias, que es de la Autoridad Portuaria».

Vídeo: Esther Medina

La estación de Armas

Aunque se culminó en octubre, cuando empezó a funcionar, este proyecto fue impulsado durante la presidencia de Luis Ibarra, al igual que el de la construcción de la estación de Armas. «Ha sido el resultado de un trabajo conjunto a lo largo de muchos años y con la colaboración de numerosas personas», asevera Ibarra, que destaca que «un puerto solo es eficiente si la actividad privada acompaña estas inversiones».

Reorganización e inversión privada

«La reorganización del puerto ha permitido consolidar líneas de atraque más eficientes, unificando las operaciones que antes estaban dispersas en diferentes ubicaciones», recuerda en relación a los distintos puntos de embarque de Armas, que se concentraron gracias al trabajo público-privado, que incluyó una gran inversión de 30 millones de euros por parte de la empresa privada, convirtiéndose en «uno de los hitos más relevantes del puerto, que ahora se muestra como un espacio cómodo y eficiente para la conexión entre Canarias y el resto de las islas».

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Ahora, avanza Calzada, se trabaja en la reorganización de Fred Olsen para seguir avanzando en la imagen moderna del Puerto de Las Palmas.